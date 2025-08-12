Trump respalda al teniente gobernador de Georgia en la carrera de gobernador







El presidente Trump ha respaldado al teniente gobernador de Georgia, Burt Jones (R) en la carrera de gobernador del estado de Peach.

“El teniente gobernador muy respetado y muy popular, Burt Jones, se postula para ser el próximo gobernador del Gran Estado de Georgia, un lugar muy especial para mí en el sentido de que tuvimos una gran victoria de elecciones presidenciales hace solo ocho meses, el 5 de noviembre de 2024”, dijo Trump en un puesto de lunes por la noche en un puesto de lunes por la noche. Sobre su verdad social plataforma.

“Como su próximo gobernador, Burt Jones luchará duro para cultivar la economía, reducir los impuestos y las regulaciones, promover en los Estados Unidos, campeón del dominio de la energía estadounidense, continuará asegurando nuestra frontera sur ahora segura, fortalece a nuestros militares/veteranos, garantiza la ley y el orden, avanzan la integridad de las elecciones y defenden nuestra segunda enmienda siempre en la enmienda”, continuó el presidente más tarde.

“Burt Jones para gobernador tiene mi respaldo completo y total, ¡nunca te defraudará!”

Jones comenzó su muy esperada campaña para el gobernador a principios del mes pasado, convirtiéndolo en el segundo republicano importante en hacer una oferta por el papel actual del gobernador Brian Kemp (R).

“El teniente gobernador Burt Jones ha traído un liderazgo conservador real que ha protegido nuestras libertades, nuestros valores y nuestras familias, y Burt Jones ha trabajado en estrecha colaboración con el presidente Trump, ayudando a Georgia a hacer que Estados Unidos vuelva a ser grandioso”, dijo un narrador en un Ad Jones de más de dos minutos publicó para presentar su campaña.

Jones dijo en el anuncio que las prioridades de su campaña incluían deshacerse del impuesto estatal sobre la renta, detener la crisis de fentanilo y garantizar que las mujeres transgénero tengan prohibido jugar en ligas deportivas femeninas.

En Publicar en la plataforma social X Lunes, Jones dio la bienvenida al respaldo de Trump.

“¡El presidente @realDonaldtrump respaldó nuestra campaña para el gobernador de Georgia! Estamos luchando por la integridad electoral, los impuestos más bajos y para asegurar los valores de Georgia, y con el apoyo de Trump, recién estamos comenzando”, dijo Jones en su puesto.





