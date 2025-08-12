Home Noticias Donald Trump Seth Meyers resume la conferencia de prensa de DC ‘vergonzosa’ de Trump

El anfitrión de “Late Night” enfatizó que Trump no tiene vergüenza en implementar sus “números inventados” antes de recurrir a un clip donde mostró Trump Una tabla “bastante sorprendente” en una conferencia de prensa económica en la Oficina Oval la semana pasada.

“Todos los números nuevos”, dijo Trump después de varios segundos de silencio con el gráfico en sus manos. “¿DE ACUERDO?”

“Espera un segundo, lo siento, ¿de qué diablos estás hablando?” Dijo Meyers, quien argumentó que Trump no tenía idea de qué se trataba el gráfico, ya que “ni siquiera podía reunir una sola palabra para explicarlo”.

Más tarde, Meyers resumió la última conferencia de prensa de Trump con un clip del presidente declarando una “emergencia de seguridad pública” en la capital de la nación. (En realidad, los datos muestran Las tasas de criminalidad violentas están disminuyendo).

“Esta es una emergencia, esta es una emergencia trágica, y es vergonzoso para mí estar aquí”, dijo Trump el lunes desde el atril de la sala de informes de la prensa de la Casa Blanca.

En el aire, Meyers acordó rápidamente: “Sí, sí lo es, pero en cierto modo, es vergonzoso para todos nosotros”.

Luego, el anfitrión sacó una tabla que muestra un aumento en la “vergüenza” para “nosotros” sobre el prensador de Trump.

“¿DE ACUERDO?” Pasó a Meyers, imitando a Trump antes de volver a bajar la tabla.

Observe más de “Late Night” en el clip a continuación.



