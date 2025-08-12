5 Control mientras Trump toma el control de la policía de DC, despliega la Guardia Nacional







El presidente Trump anunció el lunes que estaba tomando el control de la policía del Distrito de Columbia y desplegando la Guardia Nacional.

Trump retrató los movimientos, que implicarán alrededor de 800 tropas de la Guardia Nacional, como una respuesta a las altas tasas de criminalidad en la capital de la nación.

Dijo que era un intento de “rescatar” al distrito del “derramamiento de sangre, Bedlam y miseria”.

Los periodistas en una sala de informes de la Casa Blanca llena recibieron folletos justo antes de que el presidente hablara donde la tasa de asesinatos del distrito se mostró como más alta que las de otras ciudades internacionales, incluidas Delhi, Londres y Bogotá, Colombia.

Sin embargo, las estadísticas policiales muestran que las tasas de criminalidad en el distrito han caído bruscamente en los últimos dos años. El crimen violento ha bajado un 26 por ciento en comparación con el año hasta la fecha contra 2024. El año pasado, a su vez, vio una caída del 32 por ciento en los homicidios y una caída del 35 por ciento en el crimen violento general en comparación con 2023.

Dicho esto, el número total de homicidios el año pasado, 187, todavía estaba por encima de los años que inmediatamente precedieron a la pandemia Covid-19 de 2020.

Aquí están las principales conclusiones del anuncio de Trump.

Una gran afirmación del poder federal, y el poder de Trump

La decisión de Trump fue más expansiva de lo que muchas personas esperaban.

Se había predicho un despliegue de las tropas de la Guardia Nacional, en parte porque el estado del distrito, menos la estadidad completa, le da al presidente el control claro de cuándo se despliega el guardia.

La decisión de arrebatar el control de la policía de Washington, el Departamento de Policía Metropolitana (MPD), fue un paso significativamente mayor.

El hecho de que llegó en medio de la caída de las tasas de criminalidad lo hace aún más controvertido.

También lo hace la política del distrito. Los votantes que dieron al entonces vicepresidente Kamala Harris más del 90 por ciento de sus votos en noviembre pasado tendrán su fuerza policial asumida por un presidente republicano notablemente divisivo. Trump aseguró menos del 7 por ciento de los votos en DC

La Ley de la Regla del Interior de 1973, que le da al distrito su medida actual de autonomía, establece un presidente Tomando el control de emergencia de la policía de DC durante 48 horas.

Durante ese período, se supone que un presidente que desea extender el control debe proporcionar los motivos de esa decisión a los presidentes y a los miembros de clasificación de los comités de la Cámara y el Senado con responsabilidades para el distrito.

Hacer esto permite el control presidencial durante 30 días. Cualquier extensión más allá de eso, dice el estatuto, solo puede venir si “el Senado y la Cámara de Representantes promulgan en ley una resolución conjunta que autoriza dicha extensión”.

Queda por ver si Trump accede a esos requisitos.

El alcalde de DC ofrece respuesta modulada

El alcalde del Distrito de Columbia, Muriel Bowser (D), criticó la decisión de Trump sin intensificar su retórica tanto como podría haberlo hecho.

Bowser calificó el movimiento del presidente “inquietante y sin precedentes” en una conferencia de prensa.

También usó el movimiento para reiterar su creencia de que a DC se le debería otorgar una estadidad completa, un objetivo de larga data para muchos de los votantes del distrito.

En relación con una pregunta sobre la posibilidad de desplegar tropas militares, Bowser dijo: “Creo que hablo por todos los estadounidenses: no creemos que sea legal usar a los militares estadounidenses contra los ciudadanos estadounidenses en suelo estadounidense”.

Pero Bowser dio un tono bastante restringido en todo momento, escribiendo en las redes sociales: “Aquí es donde estamos parados después del anuncio de hoy: seguiremos la ley, trabajaremos con funcionarios federales y continuaremos el trabajo que hacemos todos los días para mantener a DC segura, hermosa y la mejor ciudad del mundo”.

No todos en el gobierno de la ciudad estaban muy medidos.

El fiscal general del distrito, Brian Schwalb (D), dijo que la medida de Trump era “ilegal” y afirmó que “no hay emergencia del crimen en el distrito de Columbia”.

Los demócratas, los grupos liberales se preocupan por la militarización a instancias de Trump

Más allá del gobierno de DC, los demócratas, los liberales y los grupos de derechos civiles expresaron angustia por lo que ven como la inclinación de Trump por la militarización gratuita.

El senador Jack Reed (Dr.i.) dijo en un comunicado que el “uso en constante expansión de los militares de Trump para asuntos domésticos es más que alarmante”.

Reed citó como el despliegue del precursor de Trump de la Guardia Nacional y los Marines en Los Ángeles a principios de este año, contra los deseos del gobernador de California Gavin Newsom (D), diciendo que esto mostró una voluntad “desplegar fuerzas militares estadounidenses en las calles estadounidenses por razones inflamatorias y políticas”.

La senadora Patty Murray (D-Wash) acusó a Trump de ser “un dictador incoherente de aspirantes que está tratando de convertir a DC en su estado policial personal”.

El senador Cory Booker (DN.J.) sostuvo que “usar fuerzas militares estadounidenses para hacer cumplir una agenda política en el suelo estadounidense es un gran abuso de poder que rechaza el autoritarismo”.

Entre las críticas más amplias, Monica Hopkins, la directora ejecutiva del capítulo de DC de la Unión Americana de Libertades Civiles llamó a Trump’s Move, “Teatro político y una justificación descaradamente falsa para el abuso de poderes de emergencia”.

No está claro a dónde van las cosas desde aquí

Incluso en medio de todas las palabras en ambos lados, hay mucha incertidumbre.

Una pregunta obvia es si Trump cumplirá con las demandas de la Ley de la Regla del Interior, en términos de informar al Congreso sobre las razones de su decisión de tomar el control de la policía y ceder el control del MPD después de no más de 30 días.

Otro problema es exactamente dónde se desplegarán la Guardia Nacional u otras tropas ordenadas por el gobierno federal.

Trump se ha centrado en las áreas amigables para los turistas que están atacadas por el crimen. Pero, de hecho, las peores tasas de criminalidad de Washington se encuentran en los vecindarios económicamente privados al este del río Anacostia, lejos del epicentro del turismo.

Otra incertidumbre cuelga lo que el presidente caracterizaría como éxito. En una publicación en las redes sociales, insistió en que el crimen, así como el “salvajismo, la suciedad y la escoria”, “desaparecería” de DC

Presumiblemente, no considera que literalmente cero crimen sea un objetivo alcanzable. ¿Cualquier delito en toda la mente en su mente a la justificación para mantener el control federal?

La conferencia de prensa no fue todo sobre DC

Durante la conferencia de prensa del lunes, Trump hizo preguntas sobre otros temas.

Los momentos más interesantes llegaron cuando discutió su próxima reunión con el presidente ruso Vladimir Putin, programado para el viernes en Alaska.

El tono de Trump sugirió un nuevo giro contra el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Trump y el vicepresidente Vance reprendieron a Zelensky durante una reunión de la Oficina Oval a fines de febrero, pero más recientemente el presidente parecía estar presionando a Putin.

Eso cambió el lunes, cuando Trump parecía culpar a Zelensky por la guerra, que de hecho fue iniciado por la invasión de Rusia en 2022.

“Me llevo bien con Zelensky, pero, ya sabes, no estoy de acuerdo con lo que ha hecho, muy en desacuerdo”, dijo Trump. “Esta es una guerra que nunca debería haber sucedido”.

Una fecha límite que Trump había establecido para nuevas sanciones a Rusia expiró el viernes sin que se tomen medidas.

En general, el último turno de Trump complacerá a Moscú y la incomodidad de Kyiv.





Fuente