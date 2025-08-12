Trump aprovecha a BLS Skeptic para reemplazar al líder que disparó por un sombrío informe de empleos





El presidente Donald Trump anunció en las redes sociales el lunes que nomina a EJ Antoni, un economista de derecha que criticó a la Oficina de Estadísticas Laborales de recolección de datos, para dirigir ese mismo departamento.

Si el Congreso lo confirma, Antoni, economista jefe de la Fundación Heritage, reemplazará al ex comisionado de BLS, Dra. Erika McEntarfer, quien Trump despidió a principios de este mes después de que ella emitió un informe condenatorio sobre el mal crecimiento del empleo bajo su presidencia.

“Nuestra economía está en auge, y EJ asegurará que los números publicados sean honestos y precisos”, dijo Trump.

Cuando Trump despidió a Mcentarfer, afirmó sin ninguna evidencia de que ella había manipulado los datos de empleos para que se viera mal. Un análisis de HuffPost de los datos del Departamento de Trabajo encontró que Trump entregó los peores tres meses de crecimiento del empleo desde la pandemia.

Antoni ha sido crítico con el BLS, publicando en X días después de la expulsión de Mcentarfer de que la Oficina debería cambiar la forma en que recopila datos de empleos.

“Hay mejores formas de recopilar, procesar y difundir datos, esa es la tarea para el próximo comisionado de BLS, y solo la entrega consistente de datos precisos de manera oportuna reconstruirá la confianza que se ha perdido en los últimos años”, él “, él”, él “, él”, él “, él”, él “, él”, él “, escribió la semana pasada.

Durante una aparición en el podcast de Steve Bannon a principios de este mes, Antoni pidió que fuera despedido a Mcentarfer. Cuando Bannon le preguntó si se había instalado un “republicano de MAGA que el presidente Trump conoce y confía” en BLS, Antoni respondió: “Lamentablemente, todavía no hemos llegado allí, y creo que es parte de la razón por la que seguimos teniendo todos estos diferentes problemas de datos”.

En un episodio posterior de su programa después del despido de Mcentarfer, Bannon dijo que era “emprendedor“Para que Antoni encabezara el BLS, alabándolo como” el tipo que casi solo lo derribó al pasar por sus números “.

Jason Furman, un principal asesor económico de la Casa Blanca de Barack Obama, que ahora es profesor de economía en la Universidad de Harvard, fue muy crítico con la nominación de Antoni.

“No creo haber criticado públicamente a ningún candidato presidencial antes. Pero EJ Antoni no está calificado para ser el Comisionado de BLS”. escribió en las redes sociales. “Es un partidario extremo y no tiene ninguna experiencia relevante. Sería un descanso de décadas de tecnócratas no partidistas”.

20 años deGratisPeriodismo Tu apoyo alimenta nuestra misión Tu apoyo alimenta nuestra misión Durante dos décadas, HuffPost ha sido valiente, inquebrantable e implacable en la búsqueda de la verdad. Apoye nuestra misión de mantenernos por los próximos 20: no podemos hacer esto sin usted. Seguimos comprometidos a proporcionarle el periodismo inquebrantable y basado en hechos que todos merecen. Gracias nuevamente por su apoyo en el camino. ¡Estamos realmente agradecidos por lectores como tú! Su apoyo inicial nos ayudó a llevarnos aquí y reforzó nuestra sala de redacción, lo que nos mantuvo fuertes durante los tiempos inciertos. Ahora a medida que continuamos, necesitamos su ayuda más que nunca. Esperamos que se una a nosotros una vez más. Seguimos comprometidos a proporcionarle el periodismo inquebrantable y basado en hechos que todos merecen. Gracias nuevamente por su apoyo en el camino. ¡Estamos realmente agradecidos por lectores como tú! Su apoyo inicial nos ayudó a llevarnos aquí y reforzó nuestra sala de redacción, lo que nos mantuvo fuertes durante los tiempos inciertos. Ahora a medida que continuamos, necesitamos su ayuda más que nunca. Esperamos que se una a nosotros una vez más. Apoya a HuffPost Ya contribuido? Inicie sesión para ocultar estos mensajes.

El trabajo de Antoni en la Heritage Foundation incluye la creación de algunos del Proyecto 2025, el plan conservador para una segunda administración de Trump. La Fundación Heritage también fue instrumental Al apuntalar las afirmaciones infundadas de Trump de que las elecciones de 2020 le robaron y ha compartido falsos informes de no ciudadanos que se registran para votar.





Fuente