La oficina de presupuesto dice que el ‘gran y hermoso proyecto de ley’ del Partido Republicano se hará más rico y pobre más pobre







El “proyecto de ley grande y hermoso” de los republicanos hará que los estadounidenses más pobres sean aún más pobres, mientras más acolchados las billeteras de los más altos, según Un análisis publicado el lunes por el brazo presupuestario del Congreso.

La evaluación, realizada por la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) a pedido de los principales demócratas, encontró que el 10 por ciento superior de los ganadores en el país verá un impulso promedio de $ 13,600 por año durante la próxima década como resultado directo de las disposiciones en la ley, mientras que el 10 por ciento inferior verá una disminución anual promedio de $ 1,200.

El informe desafía los argumentos hechos por el presidente Trump y otros republicanos de que el paquete de política interna masiva beneficiaría a los trabajadores en todos los niveles de riqueza e ingresos. Y se le da combustible a los ataques de los demócratas que la legislación fue, todo el tiempo, diseñada para ayudar a las personas más ricas a expensas de los trabajadores pobres.

“Simplemente confirmaron que Trump está enriqueciendo a sus amigos multimillonario a expensas de las familias estadounidenses”, el representante Brendan Boyle (Pa.), Demócrata en el Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes, Publicado el lunes en la plataforma social xDespués de que se publicó el informe CBO.

“Es la mayor transferencia de riqueza desde los estadounidenses que trabajan hasta los ultra ricos en la historia”.

Promitado el mes pasado, el “proyecto de ley grande y hermoso” fue una compilación de prácticamente todos los principales elementos de política interna que Trump había prometido en su camino a una victoria presidencial en noviembre. Cuenta con una extensión de los recortes de impuestos radicales que los republicanos habían adoptado en 2017, durante el primer mandato de Trump, que estaba programado para expirar al final del año, y proporciona un gran impulso en el gasto para la seguridad fronteriza, la producción militar y doméstica.

Una parte de esos nuevos costos federales fueron compensados por recortes empinados en programas federales, incluidos Medicaid y el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), anteriormente conocido como cupones de alimentos, que benefician a las personas de bajos ingresos. La ley también pone nuevos límites a los subsidios de Obamacare y adopta nuevos límites en préstamos federales para estudiantes, que también afectan a las personas de bajos ingresos desproporcionadamente.

El El análisis de CBO tiene como objetivo medir El efecto acumulativo de los diversos componentes de la ley, tal como se aplica a los hogares en diferentes niveles de ingresos.

La mayoría de los trabajadores se beneficiarán de la ley hasta cierto punto, en gran parte debido a la extensión de los recortes de impuestos de 2017, según la CBO. Los altos ganadores se benefician más: $ 13,600 para el 10 por ciento superior y $ 3,200 para el próximo 10 por ciento, porque ganan la mayor cantidad de dinero y tienden a no recibir beneficios de los programas federales que se reducirán.

El 20 por ciento de los trabajadores en el medio del espectro de ingresos también verá un aumento: entre $ 800 y $ 1,200 por año durante la próxima década, estimó el CBO.

Sin embargo, los ganadores más bajos verán una reducción en los recursos generales bajo la nueva ley, en gran parte porque los recortes en programas federales como Medicaid y Snap eclipsarán cualquier beneficio, incluidos los recortes de impuestos, en otras partes del proyecto de ley. Se espera que esa tendencia negativa golpee a aquellos en el 20 por ciento inferior de los ingresos, dijo la CBO, lo que resulta en una reducción de $ 1,200 para el 10 por ciento más bajo de los ingresos y una reducción de $ 400 para el 10 por ciento directamente por encima de ellos.

Los republicanos han desestimado las proyecciones de la CBO en el pasado, argumentando que no tienen en cuenta el amplio impulso económico proporcionado por los recortes de impuestos, un beneficio “dinámico” que los republicanos dicen que beneficia a las personas de todos los niveles de ingresos.





Fuente