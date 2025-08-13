La administración Trump está eliminando las personas LGBTQ+ de sus informes de derechos humanos

El Departamento de Estado lanzó su informes tan esperados sobre los derechos humanos internacionales el martes, eliminando secciones enteras sobre discriminación contra personas LGBTQ+, mujeres y minorías raciales y étnicas en países con largos historial de abusos de derechos humanos.

Los ex empleados del Departamento de Estado que supervisaron los informes, que cubren los derechos humanos durante el año 2024, dijeron el martes que estaban profundamente perturbados por estas omisiones. La exclusión de los derechos LGBTQ+ en particular podría hacer que sea más desafiante para los solicitantes de asilo LGBTQ+ en todo el mundo probar sus experiencias de abuso antes de los tribunales de inmigración a nivel nacional y en el extranjero.

Jessica Stern, la ex enviado especial de los Estados Unidos para avanzar los derechos humanos de las personas LGBTQI+ bajo la administración Biden, dijo a los periodistas en una conferencia de prensa que estaba “horrorizada” y “no podía creer cuán sistemáticamente se eliminaban las personas LGBTQ+”.

Stern es la segunda persona en celebrar el enviado especial para el papel de los derechos LGBTQ+, que permanece vacante bajo la administración Trump. También es una de las cofundadoras de la Alianza para la Diplomacia y la Justicia, una nueva iniciativa de ex embajadores y enviados especiales dentro del Departamento de Estado que luchan contra los recortes de Trump a la asistencia extranjera.

IEn el informe de la administración Trump para Uganda, no hay referencia a las personas LGBTQ+ o la ley antihomosexualidad del país, que penaliza la conducta del mismo sexo entre los adultos con la pena de muerte y la cadena perpetua. En cambio, hay una mención de que los funcionarios del gobierno de Uganda cometen “actos de violencia sexual”, incluido forzar a las personas a someterse a “exámenes anales después de sus arrestos”.

“Sé que eso se refiere a las víctimas que fueron atacadas en función de su [LGBTQ+] Identidad, pero no dice que fueron atacados en función de su identidad “, dijo Stern. Por el contrario, el informe de 2023 incluye 45 referencias a abusos contra las personas LGBTQI+.” Obviamente, ese progreso no es posible en un año “, dijo,” muestra la eliminación sistemática de esta área de preocupación “.

Del mismo modo, el informe de la administración Trump para Brasil, que ha el mayor número de asesinatos de personas trans En el mundo, no incluye ninguna referencia a las personas trans.

Los informes, que han sido ordenados por el Congreso desde 1977, debían publicarse en marzo. Históricamente, documentan el estado de los derechos humanos en todo el mundo y han ayudado a determinar los esfuerzos de asistencia extranjera, informando a diplomáticos y líderes extranjeros por igual. Pero este año, el lanzamiento se estancó durante meses porque la administración Trump decidió “ajustar” los informes compilados durante la administración Biden.

El Departamento de Estado dijo que los informes “fueron simplificados para una mejor utilidad y accesibilidad”, pero los ex empleados del Departamento de Estado creen que excluyen deliberadamente cuentas específicas por parte de los sobrevivientes y testigos de abuso por razones políticas.

Los informes no solo excluyen las menciones de los derechos LGBTQ+, sino que eliminan la referencia a los pueblos indígenas, las personas de ascendencia africana, las personas en castas inferiores y “cualquiera que no sea blanco, cristiano, masculino o heterosexual”, dijo Desirée Cormier Smithel ex Representante Especial de Equidad y Justicia racial bajo el presidente Biden. El Informe de Hungríapor ejemplo, dice que “no hay evidencia creíble de abusos significativos en los derechos humanos”, a pesar del largo historial del país de discriminación contra los romaníes y el paso de una prohibición de los eventos LGBTQ por el primer ministro de extrema derecha, Viktor Orban, quien es Un amigo de Trump.

“Eso para mí muestra a quién valora esta administración”, dijo Cormier Smith.

La Casa Blanca y el Departamento de Estado no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de HuffPost.

En el Sección sobre El Salvadorel Departamento de Estado también determina que “no hubo cambios significativos en la situación de los derechos humanos”. Sin embargo, en 2024, los defensores de los derechos humanos estaban llamando la atención sobre el 261 personas que murieron Debido a la tortura y las condiciones poco saludables en las prisiones de El Salvador. Trump pasó a asegurar un acuerdo multimillonario con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Huffpost Sus experiencias de abuso físico y psicológico.

“Claramente, la administración Trump está dispuesta a lograr golpes cuando se trata de gobiernos con los que somos amigables, cooperando o que están cooperando con nosotros, y donde la administración Trump tiene ejes políticos para moler, ha aumentado sus críticas”, dijo Scott Busby, un asesor principal de Human Rights First, a HuffPost. Hasta enero, Busby era Subsecretario de Estado Adjunto de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo en el Departamento de Estado.

Los ex empleados del Departamento de Estado, muchos de los cuales supervisaron y redactaron estos informes bajo las administraciones de Biden y Obama, dijeron que la eliminación de estos abusos contra las personas y mujeres LGBTQ+, y la flexibilización de las críticas para los países donde Trump tiene relaciones políticas cercanas, refleja la politización de lo que constituye los derechos humanos bajo esta administración.

“Esto es un borrado deliberado, y es un borrado lo que socava la credibilidad de los informes de derechos humanos de los Estados Unidos, abandona a los sobrevivientes y realmente solo les dice a los perpetradores que sus crímenes no se informarán y no se informarán”, dijo Stern.

Stern señaló que la inclusión de personas LGBTQ+ en estos informes de derechos humanos era relativamente nueva. En 2011, bajo la administración de Obama, entonces secretario del estado Hillary Clinton comenzó a incluir actualizaciones sobre LGBTQ+ derechos humanos en los informes anuales, junto con tomar otras acciones diplomáticas para investigar los abusos de los derechos humanos.

Con el tiempo, los informes se han utilizado como evidencia en los procedimientos de asilo para determinar si las personas LGBTQ+ que huyen de la discriminación y el acoso tenían motivos razonables para su petición.

“El estándar para determinar si alguien merece asilo o es refugiado es si tiene un miedo bien fundado a la persecución. Por lo tanto, estos informes históricamente han sido críticos al documentar las condiciones que las personas están experimentando en sus países”, dijo Busby.

Anteriormente en la carrera de Busby, se desempeñó como oficial de asilo y dijo que otras democracias, incluidos Canadá y el Reino Unido, usarían estos informes de país para decidir el resultado de los casos de asilo. En algunos casos, dijo Stern, los informes de derechos humanos de los Estados Unidos fueron la “única fuente considerada confiable” en los procedimientos de asilo.

Ahora, con las omisiones sobre los derechos humanos LGBTQ+, Stern dijo que cree que los solicitantes de Asilo LGBTQ+ van a negar sus reclamos.

“Más personas LGBTQIA+ se verán obligadas a permanecer en situaciones peligrosas”, dijo. “Las personas LGBTQ no van a desaparecer solo porque son borradas de estas páginas, pero desafortunadamente, como resultado de los informes, la justicia se retrasará y las vidas se perderán cuando su sufrimiento esté enterrado”.

Geeta Rao Gupta, el ex embajador de los Estados Unidos para cuestiones de mujeres globales, dijo que los recortes de la administración Trump a los informes deben alarmar no solo a la comunidad diplomática internacional, sino también a los estadounidenses cotidianos.

