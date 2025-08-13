Trump llama a la cobertura mediática ‘injusta’ antes de la cumbre con Putin







El presidente Trump criticó el miércoles a los medios de comunicación por cobertura “injusta” de su próxima reunión con el presidente ruso Vladimir Putin, argumentando que espera críticas de los medios de comunicación si un acuerdo “bueno” sale de la cumbre o no.

Trump señaló a las redes que promocionan citas de los ex funcionarios convertidos en críticos, incluido el ex asesor de seguridad nacional John Bolton, quien ha criticado la cumbre entre los dos líderes en Alaska como una “gran victoria para Putin”.

“Los medios muy injustos están trabajando en mi reunión con Putin. Citando constantemente a los perdedores despedidos y a personas realmente tontas como John Bolton, quien solo dijo que, a pesar de que la reunión está en suelo estadounidense, ‘Putin ya ha ganado'”, escribió el presidente en un correo Sobre la verdad social. “¿De qué se trata todo eso? Estamos ganando todo”.

“La noticia falsa es trabajar horas extras (¡sin impuestos sobre horas extras!). Si obtuve a Moscú y Leningrado, como parte del trato con Rusia, las noticias falsas dirían que hice un mal negocio! Pero ahora han sido atrapados”, continuó. “Mire todas las noticias reales que surgen sobre su corrupción. Son personas enfermas y deshonestas, que probablemente odian a nuestro país”.

Trump agregó: “¡Pero no importa porque estamos ganando todo!”

El presidente ha aumentado sus críticas a Putin en los últimos meses, ya que el ejército ruso ha continuado sus ataques contra Ucrania a pesar de la amenaza de mayores sanciones a Moscú y sus socios comerciales. Trump también ha golpeado al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, incluso el lunes después de que el líder retrasó las conversaciones en torno a un intercambio de territorio, lo que provocó preocupaciones de funcionarios europeos que temen que el comandante en jefe pudiera reducir un mal negocio para Kiev.

“Me molestó un poco el hecho de que Zelensky estaba diciendo:” Tengo que obtener la aprobación constitucional “, tiene la aprobación de hacer una guerra y matar a todos, pero necesita aprobación para el intercambio de tierras”, dijo Trump a los periodistas el lunes.

El presidente ha pintado la próxima reunión con el líder ruso como una oportunidad para “sentirse fuera” de Putin. Zelensky dijo esta semana que, como parte de un alto alto el fuego, se le podría pedir a Ucrania que retirara a su ejército de Donbas, una pista que ha recibido del enviado especial de Trump Steve Witkoff, quien se reunió con Putin la semana pasada.

“Witkoff dijo que debería haber concesiones territoriales de ambos lados, así es como sonó. Y eso, muy probablemente, Putin quiere que nos retiremos de Donbas. En otras palabras, no parecía que Estados Unidos quisiera que nos retiremos”, dijo el líder ucraniano el martes durante una reunión con los reporteros. “Después de celebrar dos reuniones más de la NSA, quedó claro lo que Putin quiere. Esta no es una propuesta de Trump o Witkoff”.

“Durante la llamada, dije que no estoy listo para discutir los territorios de Ucrania, ya que esto es únicamente una cuestión de nuestra constitución”, agregó Zelensky.

También ha presionado a la administración Trump para que incluya Ucrania en la mesa de negociaciones, incluida la cumbre de Alaska. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló durante una conferencia de prensa el martes que el presidente tiene la intención de reunirse con Putin uno a uno.





