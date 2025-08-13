CNN Data Chief ve cómo Trump está “demasiado involucrado” en este tema 1

La mayoría de cada demografía probado por el puesto también creía que Trump estaba demasiado involucrado, por entrada.
“Los residentes de DC odian, odian, odian esta idea de que Trump se involucre en temas locales”, enfatizó.
Mientras que el 36% de los residentes en la capital de la nación encontraron que el crimen, la violencia y las armas fueron el principal problema que enfrentan Washington en 2022, esa cifra cayó al 21% en 2025.
Alrededor del 50% de los residentes de DC indicaron que el crimen era un problema extremadamente/muy grave este año, una caída del 65% del año anterior.
“Entonces, los residentes de DC, como las propias estadísticas de delitos, sugieren que el crimen se está convirtiendo en un problema menor en la capital de nuestra nación”, dijo Enten.
De todos los condados y equivalentes del condado en todo el país, a Trump le fue lo peor en DC durante las elecciones de 2024, observando solo el 6.5% de los votos, señaló Enten.
“Odian a Donald Trump. Odian a los republicanos. Una y otra vez han votado en contra de Donald Trump, votaron en contra de los republicanos”, dijo sobre los residentes de DC.
“Y nuevamente, en el tema del crimen, eso es tan importante, un porcentaje cada vez más pequeño que cae, disminuye, cree que es el principal problema en la capital de nuestra nación”.