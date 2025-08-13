Kiss, Sly Stallone entre los que Trump anuncia como homenajeados al Centro Kennedy







El actor Sylvester Stallone, la cantante de discoteca Gloria Gaynor y la banda de rock Kiss serán reconocidos como ganadores de honores del Centro Kennedy, en la primera gala de premios celebrada desde la revisión del presidente del presidente Trump del destacado destino artístico de Washington.

Trump anunció los homenajeados en el Centro de Artes Escénicas el miércoles, donde también dijo que organizaría la gala. El actor británico Michael Crawford y el cantante de country George Strait también serán destinatarios.

El anuncio de los honores de este año se produjo meses después de que Trump arrancó a varios miembros de la junta bipartidista del Centro Kennedy y se nombró a sí mismo su presidente, alegando que la institución de artes escénicas se había vuelto demasiado “despertada”. Muchos artistas salieron de sus roles a raíz del movimiento sin precedentes de Trump, con otros cancelando sus actuaciones programadas.

Los ganadores de honores de Kennedy Center, un premio por el logro artístico de por vida, se otorgan a un grupo diverso de teatro, danza, música y estrellas de televisión y cine, incluyen: Aretha Franklin, Bono, Meryl Streep, Rita Moreno, Tom Hanks, Paul McCartney, Robert de Niro y LL Cool J, entre muchos otros. La ceremonia de entrega de premios marcó sus 47thaño en 2024.

Trump ganó la tradición al saltar la ceremonia anual durante su primer mandato después de que varios de los ganadores de los premios lo criticaron en 2017. Hizo su primera aparición pública en el Centro Kennedy como presidente poco después de que se apoderó de el control.

El presidente, después de una gira de marzo, dijo que estaba “decepcionado” por lo que vio y prometió “arreglarlo”.

En junio, asistió a la noche de apertura de “Les Misérables” junto con la primera dama Melania Trump.





