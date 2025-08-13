Trump esconde el retrato de Barack Obama, y Gavin Newsom resume por qué en solo 6 palabras

Presidente Donald Trump Puede ser alto, pero continúa demostrando que en el fondo es un pequeño y pequeño hombre de bebé.
Caso en punto, Según CNN, Trump decidió esencialmente ocultar al ex presidente Barack ObamaEl retrato oficial de la Casa Blanca, y el gobernador. Gavin Newsom (D-Calif.) Está llamando la mudanza como lo ve.
Por lo general, el protocolo de la Casa Blanca exige que los retratos de los presidentes estadounidenses más recientes aparezcan prominentemente en la entrada, para que sean visibles durante los eventos oficiales y los visitantes en giras.
Pero Trump ordenó al personal que se mudara Pintura fotorrealista de Robert McCurdy del 44º presidente de la gran escalera en una esquina donde la mayoría no puede verlo. CNN, quien obtuvo una foto de la nueva ubicación del retrato, también señaló que ahora está colgando de un aterrizaje que conduce a una residencia privada que está muy restringida.
Los retratos de los ex presidentes George W. Bush y su padre, George Hw Bush, también han sido trasladados al mismo lugar.
Un retrato del predecesor más reciente de Trump, Joe Biden, aún no se ha completado, y una vez que está, estamos seguros de que Trump encontrará un buen hogar para el sótano de la Casa Blanca. O simplemente lo allanará, Como el jardín de rosas.
Cuando la noticia del último jab de Trump en Obama se dirigió a Newsom, solo necesitaba seis palabras para resumir por qué Trump haría esto.
El movimiento de diseño interior de Trump se produce en medio de altas tensiones entre el presidente y Obama. El mes pasado, Trump acusó a Obama de participar en un “golpe” contra él en 2016 – Una acusación que Obama luego llamó “escandalosa”.
CORRECCIÓN: Esta historia ha sido enmendada para reflejar que fue George HW Bush quien se saltó la primera inauguración de Trump.