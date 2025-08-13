La Casa Blanca reduce las expectativas de la cumbre de Trump-Putin

La Casa Blanca está reduciendo las expectativas para cualquier avance de la cumbre del presidente Trump el viernes con el presidente ruso Vladimir Putin, utilizando términos como “sesión de escucha” y “reunión sentida” para describir la discusión planificada sobre la guerra en Ucrania.

Trump y otros funcionarios de la administración han indicado que la cumbre del viernes en Alaska no debe ser una que ponga fin a los combates en Ucrania, que comenzó en 2022 cuando las fuerzas rusas invadieron el país.

El presidente y su equipo también han evitado en gran medida predecir cualquier entrega que pueda salir de la reunión y señaló que probablemente tomará una cumbre de seguimiento que involucra tanto a Putin como al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para cualquier progreso concreto que se avance en un alto el fuego.

“Hay una muy buena posibilidad de que tengamos una segunda reunión que sea más productiva que la primera”, dijo Trump el miércoles. “Porque el primero es que voy a averiguar dónde estamos y qué estamos haciendo”.

La Casa Blanca se ha quedado sin compromiso firme sobre lo que saldrá de la reunión del viernes en Anchorage, y los detalles han sido escasos a medida que los funcionarios trabajan para reunir rápidamente el evento en el aviso de una semana. El propio presidente ha ofrecido señales mixtas sobre lo que sucederá.

Se espera que Trump se reúna uno a uno con Putin, dijo la secretaria de prensa Karoline Leavitt, y el evento tendrá lugar en la base conjunta Elmendorf-Richardson. Pero aún se estaban resolviendo otra logística a medida que se acercaba la cumbre.

“Este es un ejercicio de escucha para este presidente”, dijo Leavitt a los periodistas el martes. “Mire, solo una parte que participe en esta guerra estará presente. Y esto es para que el presidente vaya y obtenga, nuevamente, una comprensión más firme y mejor de cómo podemos poner fin a esta guerra”.

Trump es un comodín en la reunión del viernes.

Ha evitado establecer expectativas para el evento, diciéndole a los periodistas a principios de esta semana que la conversación con Putin “será buena, pero podría ser mala”.

Trump amenazó el miércoles “consecuencias graves” si Rusia no detuvo la lucha después de la cumbre de esta semana, luego minutos más tarde reconoció que es poco probable que pueda hacer que Putin deje de atacar a los civiles ucranianos.

Y dijo que esperaba organizar una segunda reunión rápidamente involucrando a Putin y Zelensky, o que tal vez una segunda reunión no ocurriría en absoluto.

“Si el primero va bien, tendremos un segundo rápido. Me gustaría hacerlo casi de inmediato”, dijo Trump. “Creo que la segunda reunión: si se lleva a cabo la segunda reunión. Ahora puede que no haya una segunda reunión, porque si siento que no es apropiado tenerla porque no obtuve las respuestas que tenemos que tener, entonces no vamos a tener una segunda reunión”.

Algunos críticos han lamentado que Trump le está dando una victoria a Putin simplemente al celebrar la reunión en suelo estadounidense sin Zelensky o el liderazgo de Ucrania presente.

Y los aliados europeos se han acercado a la reunión del viernes con precaución, expresando su aprecio por los esfuerzos de Trump mientras se preparan por la posibilidad de que pueda salir del guión. En los últimos días, Trump sugirió que Ucrania puede tener que renunciar a la tierra a Rusia como parte de un acuerdo de paz, algo que los líderes ucranianos han dicho que no es un comienzo.

“Presión sobre las obras de Rusia. La paz no tiene alternativa. Se necesitan resultados claros. Juntos, podemos entregarlos”, dijo Zelensky en un comunicado después de una llamada del miércoles con Trump y los líderes europeos.

Trump ha dicho que tiene la intención de llamar a Zelensky y a los líderes europeos al concluir su reunión con Putin el viernes.

El presidente y sus aliados han argumentado durante mucho tiempo que hay poco daño en celebrar una reunión o mejorar las relaciones con otro país, y los funcionarios han presentado el caso de que este presidente adopta un enfoque diferente de la diplomacia.

“La gente tiene que entender, para el presidente Trump, una reunión no es una concesión”, dijo el secretario de Estado Marco Rubio al presentador de radio Sid Rosenberg.

“Si miras algunas de las noticias … estas personas se están volviendo locas. Oh, esto es, qué victoria para Putin; él obtiene una reunión. No lo ve de esa manera”, dijo Rubio. “Una reunión es lo que haces para descubrir y tomar tu decisión. Quiero tener todos los hechos. Quiero mirar a este tipo a los ojos. Y eso es lo que el presidente quiere hacer”.