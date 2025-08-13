El traficante de sexo infantil Ghislaine Maxwell puede ser elegible para la liberación de trabajo

WASHINGTON-La amiga de la trata de sexo infantil del presidente Donald Trump, Ghislaine Maxwell, parece ser elegible para asignaciones de liberación de trabajo fuera del “campamento” de seguridad mínima al que fue trasladada después de reunirse con el ex abogado defensor de Trump, quien ahora es un alto funcionario del Departamento de Justicia.

La clasificación de la Oficina de Prisiones de Maxwell muestra su estado de custodia como “fuera”, lo que normalmente significaría que se le permite trabajar fuera del campo de prisioneros federales en Bryan, Texas, donde está detenida. Ese es un privilegio de que los delincuentes sexuales condenados no están permitidos bajo las propias reglas de la Oficina.

La Oficina de Prisiones, citando reglas de privacidad, se negó a responder a las consultas de HuffPost sobre el estado de Maxwell y cómo lo alcanzó a pesar de su 2021 convicción sobre cargos de tráfico sexual. El personal de la Casa Blanca de Trump tampoco respondió a las consultas de HuffPost.

La clasificación de la prisión de Maxwell fue reportada por primera vez por Podcaster Branquia de Allison en su blog de subestrgo.

Sheldon Whitehouse, un senador demócrata de Rhode Island y miembro del Comité Judicial del Senado que supervisa las cárceles federales, escribió una carta la semana pasada a la Oficina de Prisiones preguntando cómo Maxwell llegó a ser transferido a un campo de prisiones de seguridad mínima en aparente violación de su política.

“La transferencia tranquila de Ghislaine Maxwell a una prisión ‘club alimentada’ no se opila con la gravedad de los delitos sexuales que fue declarado culpable”, dijo Whitehouse el martes en un comunicado. “Sucede que la transferencia fue facilitada una semana después de la reunión altamente inusual de Maxwell con el Fiscal General Adjunto. Todo esto apesta de una raqueta de protección coordinada a expensas de los contribuyentes para proteger al Presidente de las consecuencias de su amistad de los años con un notorio traficante de sexo”.

Maxwell, que tiene 63 años, fue acusado en 2020 durante el primer período de la Casa Blanca de Trump, el año después de que su asociado Jeffrey Epstein fue encontrado ahorcado en su celda de la cárcel luego de su acusación por cargos de tráfico de niñas tan pequeñas como un mundo de depredación sexual y abuso con la ayuda de Maxwell.

Maxwell fue condenado por un jurado federal en 2021 y sentenciado a 20 años de prisión en 2022.

El testimonio de su juicio mostró que Ella a veces participaba En la violación de las niñas de Epstein, además de buscar y “preparar” a las víctimas.

El sistema penitenciario federal normalmente trata a los delincuentes sexuales más estrictamente que otros reclusos. De acuerdo a La Oficina de Prisiones, incluso en los casos en que un acusado es acusado originalmente de agresión sexual, pero finalmente se declara culpable de agresión simple, el hecho de la acusación de violación sigue al recluso, quien luego es etiquetado como un delincuente sexual al entrar en prisión.

Esa clasificación hace que sea imposible ser transferido a las cárceles de menor seguridad, instalaciones de seguridad mínima burlonamente conocidas como “federales del club”) y, por lo tanto, se les permite participar en programas que permiten a los reclusos trabajar fuera de la cerca “con un mínimo de supervisión del personal intermitente de dos horas”, de acuerdo con las reglas de la prisión federal.

Donald Trump salió a la ciudad con Ghislaine Maxwell en una foto del 29 de octubre de 1997. Arnaldo Magnani/Getty Images

Trump fue amigo cercano de Epstein y con frecuencia socializó con él durante al menos 15 años, a menudo asistiendo a fiestas abastecidas con modelos jóvenes. Trump fue amigo de Maxwell por aún más tiempo a través de su padre, Robert Maxwell, el magnate editorial británico que en 1991 compró el New York Daily News.

Cuando Maxwell fue acusado en 2020, Trump dicho: “Solo le deseo lo mejor”.

Últimamente, Trump ha girado entre evitar consultas sobre Epstein y Maxwell: afirmó que no entendía la pregunta cuando un periodista le preguntó por qué tardó siete años en poner fin a la membresía de Epstein en su club de campo de Palm Beach, Mar-a-Lago, y afirmando que su participación con los dos era mínima.

“Nunca tuve el privilegio de ir a su isla, y lo rechacé”, dijo el presidente el mes pasado sobre la infame St. James de Epstein en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

Aunque Trump y sus aliados prometieron durante su campaña de 2024 para lanzar archivos de investigación en Epstein, ahora afirma que hacerlo podría dañar la reputación de personas inocentes.

El propio nombre de Trump aparece en los archivos, según informes publicados, que, según los informes, la Fiscal General Pam Bondi explicado a él durante una sesión informativa.

El 7 de julio, el Departamento de Justicia de Bondi emitió una declaración de que no se publicaría más información sobre el caso de Epstein, a pesar de que en febrero, la propia Bondi organizó una oportunidad de fotografía que se jactaba sobre el lanzamiento de los aglutinantes de “archivos de Epstein” a los influenciadores de medios pro-Trump.

Después de una reacción violenta de los partidarios de Trump, Bondi solicitó que un juez federal libere las transcripciones de los procedimientos del gran jurado que produjeron la acusación contra Maxwell. El lunes, el juez de distrito estadounidense Paul Engelmayer negó esa solicitud, escribiendo que parecía ser un esfuerzo para ofuscar en lugar de iluminar.