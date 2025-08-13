El experto en cultura pop explica por qué ‘South Park’ se está poniendo bajo la piel de Maga

Los dos primeros episodios de la nueva temporada de “South Park” hacen que todos hablen, y eso incluye la Casa Blanca, el vicepresidente JD Vance, la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem e innumerables partidarios de MAGA en las redes sociales.

En caso de que tu no He estado al día con los recientes ataques brutales del programa dirigidos a la administración Trump hasta ahora, aquí hay un breve resumen: el principal episodio de NSFW presentó bromas sobre que Trump tuviera un pene pequeño y hacer avances sexuales en Satanás, quien discute la “lista de Epstein”. El episodio también apuntó al padre corporativo del programa, Paramount, después de que la compañía acordó pagar a Trump $ 16 millones para resolver una demanda en un episodio de “60 minutos”. (El acuerdo precedió al reciente cierre de la fusión ampliamente anzada de Paramount Global con Skydance, que necesitaba la aprobación regulatoria de la administración Trump).

El segundo episodio mostró a Vance como el asistente de Trump, que es pateado por el presidente, y que en un momento ofrece aplicar aceite de bebé al ano de Satanás. Los creadores del programa tampoco contuvieron sus ataques contra Noem; El episodio golpeó el escándalo de su perro y las crueles políticas de inmigración de la administración. También presentaba a Noem con una cara que no dejaría de derretirse.

La nueva temporada del programa, sin duda, provocó muchas charlas en línea después de que el estreno se emitió el 23 de julio. Los críticos del presidente han elogiado los ataques despiadados contra la administración Trump, mientras que los partidarios de MAGA han llevado a las redes sociales para golpear el programa, con muchos usuarios furiosos que El ex presidente Joe Biden no recibió el mismo veneno cuando estaba en el cargo.

Y la Casa Blanca tampoco se ha emocionado exactamente. En respuesta al primer episodio, el portavoz de la Casa Blanca de Trump, Taylor Rogers, le dijo a Rolling Stone que “al igual que los creadores de ‘South Park’, la izquierda no tiene contenido auténtico u original, por lo que su popularidad continúa alcanzando mínimos de discos.

“Este espectáculo no ha sido relevante por más de 20 años y está aguantando un hilo con ideas sin inspiración en un intento desesperado de atención”, continuó la declaración.

Desde entonces, Noem se ha quejado de cómo su apariencia, no sus valores, fue retratado en el programa, diciéndole a Glenn Beck en su podcast: “Nunca termina. Pero es tan flojo simplemente burlarse de las mujeres por cómo se ven. Siempre son los liberales y extremistas [who] Haz eso “. (“South Park” respondió usando una imagen de un Noem de cara derretida del segundo episodio como la foto de perfil para las cuentas de las redes sociales del programa).

Otros objetivos de la nueva temporada del programa hasta ahora, como Vance y la personalidad de Maga Charlie Kirk, respondieron con un enfoque diferente al tratar de demostrar que podrían tomar una broma. “Bueno, finalmente lo he logrado”, escribió el vicepresidente en una publicación sobre el programa en X.

“South Park”, creado por Trey Parker y Matt Stone, debutó hace casi 30 años. Durante mucho tiempo se le conoce por su comedia oscura, sátira y contenido controvertido que estimula las reacciones amplias, y esta nueva temporada no es diferente.

David SchmidProfesor Asociado de Inglés en la Universidad de Buffalo, cuya experiencia incluye cultura popular y estudios culturales, cree que hay una explicación de por qué la temporada actual de la serie animada de larga duración está obteniendo reacciones tan fuertes de la Casa Blanca y los miembros de la administración Trump:

“Los matones odian ser criticados, pero odian que se burlen de aún más”, dijo a HuffPost.

“La risa puede ser una forma muy efectiva de crítica social, ¡pero lo que ‘South Park’ hace tan brillantemente es ir aún más bajo e incluso más crudo que el propio Trump!” Schmid continuó. “En otras palabras, si Trump se burla de sus enemigos y los llama nombres, ‘South Park’ va aún más duro en esta dirección, siendo aún más inmaduro, más crudo y más insultante. Eso es lo que es notable sobre lo que el programa está haciendo”.

Los dos primeros episodios de la temporada 27 de ‘South Park’ marcan un momento cultural significativo, dijo Schmid.

“Creo que estos ataques son un momento muy importante y un momento cultural significativo”, dijo Schmid. “Creo que expresan y canalizan la ira y la desesperación que muchos estadounidenses sienten en este momento y dan a las personas una forma de desahogar su frustración y miedo. Además, los creadores de ‘South Park’ han sido atacados por casi todos a lo largo de los años y, por lo tanto, es poco probable que los ataques de la administración Trump”.

Schmid dijo que los dos primeros episodios de la temporada 27 de “South Park” son un “dedo medio enorme” para Paramount y la administración Trump, y agregó que los creadores del programa están enviando un mensaje claro de que no serán silenciados por el poder corporativo o político.

Y muchos críticos de la administración Trump están celebrando este enfoque.

“Cuando se emitió el primer episodio de ‘South Park’ criticando a Trump, casi se podía escuchar a la gente decir ‘¡finalmente!'”, Dijo Schmid. “En otras palabras, a diferencia de la protesta ineficaz y demasiado educada y las críticas tanto de los políticos como de los presentadores de los programas de entrevistas nocturnos, aquí había una forma de ataque que era descaradamente cruda, extrema, hilarante y, por lo tanto, muy, muy efectiva”.

“Creo que la gente estaba emocionada por los ataques porque les permitieron expresar su ira, desesperación y miedo a lo que está sucediendo en Estados Unidos”, agregó.

Pero Schmid enfatizó que, en términos generales, es “notoriamente difícil medir” cómo la televisión y el cine pueden influir potencialmente en la opinión pública. Y cuando se trata de “South Park”, no cree que necesariamente cambiará las opiniones de nadie sobre la administración Trump.

“Si eres MAGA, vas a odiar el espectáculo y si odias a Trump, te encantará”, dijo.

Pero, ¿podría “South Park” ayudar potencialmente a desempeñar un papel en la energía y mejorar la moral de los críticos de Trump? Schmid cree que es posible.