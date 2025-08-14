La administración de Trump toma el poder editorial sobre las exhibiciones del Museo Smithsonian

Los altos funcionarios de la administración del presidente Donald Trump están llevando a cabo una revisión masiva de las exhibiciones del museo de la Institución Smithsonian, los materiales curatoriales y otras operaciones antes del 250 aniversario del país el próximo año.

La revisión está destinada a alinear mejor la vasta institución, que abarca 21 museos, 21 bibliotecas y un zoológico, con las opiniones de Trump, específicamente aquellos que describió en una orden ejecutiva de marzo titulada “Restaurando la verdad y la cordura a la historia estadounidense. “

Esa orden exige explícitamente que la institución Smithsonian sea analizada.

Martes carta Dirigido al Secretario de la Institución Smithsonian Lonnie Bunch describió las expectativas de la administración.

“Esta iniciativa tiene como objetivo garantizar la alineación con la directiva del presidente para celebrar el excepcionalismo estadounidense, eliminar narrativas divisivas o partidistas, y restaurar la confianza en nuestras instituciones culturales compartidas”, dijo.

La carta lleva las firmas de Lindsey Halligan, Vince Haley y Russ Vought, quienes se desempeñan como Secretario de Personal Senior, Director del Consejo de Política Nacional y Director de la Oficina de Gestión y Presupuesto, respectivamente.

Los funcionarios dicen que su objetivo “no es interferir con las operaciones diarias de curadores o personal”.

Sin embargo, exigen que se proporcione una gran variedad de materiales para su revisión.

Los materiales incluyen texto de exposición orientado al público, “Wall Didactics”, contenido del sitio web, publicaciones en redes sociales y planes para futuras exposiciones. Los funcionarios quieren entrevistar a los curadores y al personal superior “para comprender mejor el proceso de selección, los flujos de trabajo de aprobación de la exhibición y cualquier marcos que actualmente guíe el contenido de la exposición”. Desean ver materiales educativos disponibles para maestros, solicitudes de subvenciones y acuerdos de financiación, encuestas tomadas de visitantes y toda la colección de participaciones permanentes.

En 120 días, se espera que el Smithsonian “comience a implementar correcciones de contenido”.

Los funcionarios se dirigirán primero a ocho museos, antes de expandirse a la “Fase II”, que no se describe.

Los museos incluyen: el Museo Nacional de Historia Americana, el Museo Nacional de Historia Natural, el Museo Nacional de Historia y Cultura Africanamericana, el Museo Nacional del Indio Americano, el Museo Nacional del Aire y el Espacio, el Museo de Arte Smithsonian American, la Galería Nacional de Retratos y el Museo Hirshhorn y el Jardín de Esculturas.

“El trabajo del Smithsonian se basa en un profundo compromiso con la excelencia académica, la investigación rigurosa y la presentación precisa y objetiva de la historia”, dijo la institución en un comunicado a HuffPost. “Estamos revisando la carta con este compromiso en mente y continuaremos colaborando de manera constructiva con la Casa Blanca, el Congreso y nuestra Junta de Regentes de gobierno”.