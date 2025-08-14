Demócrata de servicios armados de la Cámara de Representantes: Trump ha ‘bajo las expectativas’ en torno a la reunión de Putin

Demócrata de servicios armados de la Cámara de Representantes: Trump ha ‘bajo...







El representante Adam Smith (D-Calif.), Miembro de clasificación del Comité de Servicios Armados de la Cámara, dijo el miércoles que las expectativas son bajas para la reunión del presidente Trump con el presidente ruso Vladimir Putin en Alaska.

“Creo que el presidente Trump tiene realmente una especie de expectativas bajas en los últimos días. Sus conversaciones con [Ukrainian President Volodymyr] Zelensky y con Europa muestran eso “, dijo Smith durante una aparición en” The Hill “de Newsnation.

“No creo que sea particularmente malo que tengan la conversación. Lo que es malo hasta la fecha es que el presidente Trump no ha demostrado, creo, la unidad detrás de Ucrania realmente presionar a Putin”, agregó.

Los demócratas han compartido crecientes preocupaciones sobre la capacidad de Trump para responsabilizar a Putin por invadir Ucrania en 2022.

El presidente expulsó de las sanciones secundarias a el Kremlin que se espera que se emita el viernes pasado y dijo que Ucrania probablemente necesitará participar en un “intercambio de tierras” para poner fin a la guerra.

Zelensky declaró firmemente el martes que no entregaría la región de Donbas, actualmente ocupada por Rusia, a cambio de la paz. El líder ucraniano también instó a Trump y Putin a agregar garantías de seguridad a cualquier acuerdo propuesto para garantizar que la guerra en Europa del Este se resolviera después de más de una década de conflicto.

Smith compartió sentimientos similares e instó a Trump a notificar a Putin que debe permanecer dentro de los límites establecidos.

“El éxito parece que Putin alejarse de esto en marcha, cualquiera que sea la administración Trump en enero, febrero y marzo y más allá, eso parecía darme una luz verde en Ucrania, eso se ha ido. Tengo que recalcular”, dijo Smith.

“El éxito parece estar fuerte contra la invasión de Ucrania de Putin. Y eso es lo que debe suceder en esta cumbre”, agregó.

Putin y Trump se reunirán en Anchorage el viernes, en ausencia de Zelensky. Los funcionarios esperan que las conversaciones conduzcan a una discusión trilateral que acelerará rápidamente hacia un alto el fuego permanente.





Fuente