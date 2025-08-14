El senador del Partido Republicano derrama sobre la medida ilegal que toma para lidiar con los temores del crimen de DC

Mullin le dijo al presentador de Fox News Brian Kilmeade que el “robo de automóviles” en DC fue tres veces mayor que el del estado promedio (el reclamo parece mantener las tarifas de robo de vehículos rastreado por el estado en 2023 Aunque esto está separado del “robo de automóviles”, que implica violencia o la amenaza de violencia. La cantidad de robo de automóviles en DC parece estar en camino hacia abajo Desde un espiga en 2023.)
Mullin se estresó que “no está bromeando” sobre montar en su jeep sin que se abrochara.
“Y la razón por la que no me dobla, y las personas pueden decir lo que quieran, pueden levantar las cejas, nuevamente, es por robo de autos”, dijo.
“No quiero estar atrapado en mi vehículo cuando necesito salir a toda prisa porque tengo un cinturón de seguridad a mi alrededor. Y uso el cinturón de seguridad todo el tiempo, pero en Washington, DC, no lo hago porque es tan frecuente del robo de autos”.
Él continuó: “Y no quiero que me pase lo mismo que le ha pasado a muchas personas que trabajan en la colina”.
El lunes, el presidente Donald Trump arrojó afirmaciones falsas sobre la tasa de criminalidad en Washington, que describió como “totalmente fuera de orden” al anunciar sus planes de tomar el control de la fuerza policial de DC y desplegar tropas de la Guardia Nacional a la capital de la nación.
El prensador de crímenes de Trump llegó solo unos días después de que dos adolescentes fueron arrestados en relación con un intento de robo de autos y golpes de Edward “Big Balls” Coristine, una figura destacada en el Departamento de Eficiencia del Gobierno del Presidente.
