El gobernador de California, Gavin Newsom (D), confirmó el miércoles que él y otros demócratas locales celebrarían una conferencia de prensa de alto perfil orientada a combatir el esfuerzo legislativo para agregar cinco escaños de la Cámara adicionales en Texas.

“Donald Trump está a punto de tener un día muy malo”, escribió Newsom en un Post del miércoles en X.

El presidente dijo anteriormente a los periodistas que los republicanos tenían “derecho” a escaños adicionales y dijo que el FBI “puede tener que” ir después de que los legisladores demócratas que huyeron del Estado de la Estrella solitaria para garantizar que una aprobación de votos no se aprobara.

Newsom, el gobernador JB Pritzker (D-Ill.) Y la gobernadora Kathy Hochul (DN.Y.) han estado trabajando junto con legislaturas estatales para desarrollar un plan para agregar escaños democráticos garantizados adicionales en la Cámara a través de la redistribución de distritos.

El proceso requiere que los estados cambien sus constituciones o estatutos para permitir la redistribución de distritos fuera de un año censal, cuando los mapas del Congreso suelen ser redibujados.

“Los demócratas destruirán [Texas Gov.] Los ‘mapas totalmente manipulados de Greg Abbott’. Se está haciendo un trabajo tremendo. ¡Donald Trump (el presidente criminal) prepárate para la recuperación más hermosa que hayas visto! Cuenta oficial de la oficina de prensa de Newsom escribió en x.

“Podría ser el peor día de su vida a medida que termine su presidencia (¡los demócratas retoman el Congreso!). América será liberada: ‘Día de liberación’ ¡Muchos lo llaman! ¡Gracias por su atención a este asunto!” la declaración agregada.

La conferencia está programada para las 11:30 a.m. del jueves e incluirá miembros de la Legislatura de California.

Periódicoescribió una cartaPara Trump, el lunes, presionando al presidente para que Texas y otros estados rojos detengan sus esfuerzos de redistribución de distritos a mitad de la década, diciendo que “estás jugando con fuego, arriesgando la desestabilización de nuestra democracia, al tiempo que sabes que California puede neutralizar cualquier ganancia que esperes obtener”.

“Si no se retiras, me veré obligado a liderar un esfuerzo para volver a dibujar los mapas en California para compensar el aparejo de mapas en los estados rojos”, agregó. “Pero si los otros estados cancelan sus esfuerzos de redistribución de distritos, felizmente haremos lo mismo”.

La oficina de Newsom le dio a Trump hasta el martes por la noche para responder a la carta, pero Trump no respondió.





