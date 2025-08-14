El hombre de DC que arrojó un sándwich de metro al oficial es acusado

Un hombre que se volvió viral por lanzar un sándwich de metro a un oficial federal ahora se enfrenta a un cargo de delito grave.
Los fiscales federales acusaron a Sean Charles Dunn de agredir, resistir o impedir a los oficiales después de que supuestamente lanzaron un sándwich a un oficial de aduanas y protección fronteriza el domingo por la noche en el noroeste de Washington, DC
El cargo se produce cuando el presidente Donald Trump ha desplegado la Guardia Nacional y la policía federal para hacerse cargo de la vigilancia en Washington, DC, alegando sin evidencia de que hay una emergencia del delito en el distrito. La Casa Blanca ha dicho que la afluencia de tropas y oficiales estará en patrulla 24/7, y hasta ahora, se han encontrado con manifestantes y hecklers.
En su video, Pirro parecía ansioso por dar un ejemplo de Dunn y demostrar cómo los fiscales pueden golpear a los manifestantes con sanciones excesivas.
Según la presentación del tribunalDunn estaba señalando y gritando al agente de aduanas y protección fronteriza Gregory Lairmore para expresar su oposición hacia el despliegue de los agentes.
“¡Vete a la mierda! ¡Joder fascistas! ¿Por qué estás aquí? ¡No te quiero en mi ciudad!” Dunn supuestamente dijo mientras estaba parado cerca de varios oficiales en una calle en DC
Como capturado en un video de Instagram, Se puede ver a un hombre con una camisa con cuello rosa, identificado por las autoridades como Dunn, lanzando un sándwich de metro en el pecho de Lairmore, y el sándwich luego cae al suelo. El hombre despega corriendo y es perseguido por los oficiales, incluido Lairmore, que parece ileso.
Dunn más tarde supuestamente le dijo a un oficial de policía metropolitano de DC: “Lo hice. Tiré un sándwich”, según la presentación. No ha hablado públicamente sobre el incidente y aún no tiene un abogado que figura en los registros judiciales.
Un cargo por delito grave podría significar un castigo mucho más duro, que incluye hasta un año de cárcel junto con posibles multas.
El cargo ha provocado Una protesta en las redes sociales Con la gente señalando que Dunn se enfrenta a una penalización significativa, mientras que los agentes federales, incluidos los oficiales de CBP que han sido capturados en video utilizando la fuerza contra los inmigrantes, enfrentan poca responsabilidad.