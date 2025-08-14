Los solicitantes se acercan a las universidades de élite con mayor inquietud en medio de peleas con Trump







Algunos solicitantes de la universidad están reconsiderando ciertas instituciones o cambiando sus estrategias de solicitud a medida que el presidente Trump sale de la guerra contra la educación superior.

Los consultores contratados para ayudar a los estudiantes a obtener la admisión a las instituciones de élite dicen que han visto algunos cambios en el interés, derivados de las preocupaciones sobre la financiación, la presión de los compañeros y una creencia menguante en la necesidad de un título de universidades de prestigio específicas. Los solicitantes también han citado pausas de visa y el aumento de la tensión en los campus.

“En mi experiencia, ha tenido un gran efecto”, dijo Kanishka Elupula, consultora de admisiones universitarias en el Instituto Ivy, que trabaja con estudiantes estadounidenses, junto con solicitantes de India, Japón y países de Medio Oriente.

Los estudiantes “me preguntaron si es una buena idea postularse, y luego me dijeron que estaban preocupados por eso, tienen miedo de eso, y sé que varias personas han optado por no postularse a los Estados Unidos este año. De hecho, incluso algunos estudiantes estadounidenses están considerando aplicar a las universidades europeas. Por lo tanto, definitivamente ha habido un efecto”, agregó Elupula.

Harvard, Columbia, la Universidad de California, la Universidad de Pensilvania y otros, colectivamente, han hecho que el gobierno federal detuviera miles de millones de dólares en subvenciones y otros fondos por varias razones, desde el antisemitismo en el campus hasta las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión.

Solo dos universidades, Columbia y Brown, han podido restaurar fondos, al aceptar grandes pagos y cambios en las políticas institucionales, como las reglas de protesta y las admisiones y los procesos de contratación.

Las pausas de financiación han generado preocupaciones sobre la financiación de la investigación, especialmente para los estudiantes de posgrado. Pero las acciones contra estudiantes extranjeros, como una pausa en las solicitudes de visa y las amenazas para obligar a las personas internacionales a salir de Harvard, también han afectado.

Taimur Ahmed, CEO de Ivy League Consulting y ex entrevistador de admisiones de Harvard, le dijo a The Hill que combina a los estudiantes que buscan postularse a una escuela de la Ivy League con estudiantes actuales o anteriores para escuchar experiencias recientes de primera mano sobre las instituciones.

Uno de los antiguos estudiantes internacionales con los que Ahmed trabajó perdió un trabajo después de que Harvard dijo que ya no podría patrocinar su visa debido a recortes de fondos, lo que la llevó a perder una oferta de trabajo.

“Debido a que es una de mis mentores, está teniendo un impacto al ser honesto sobre sus experiencias para los estudiantes, muchos estudiantes que tal vez no estaban atados a Harvard ya no están aplicando”, agregó.

Al menos dos de las universidades de élite de la nación dijeron que no están viendo evidencia de cambios en el comportamiento de admisiones.

Un funcionario de Columbia le dijo a The Hill que el ciclo de admisión de 2025 es el cuarto más alto de solicitantes que buscan ir a Columbia College y el programa de ingeniería de la universidad. La institución también espera una clase entrante totalmente inscrita.

“Sería irresponsable intentar sacar conclusiones con respecto a las tendencias entre un grupo de estudiantes admitidos de más de 2,500 estudiantes, o un grupo de solicitantes de casi 60,000 estudiantes, basados en un puñado de historias anecdóticas de consultores pagados, que venden sus servicios a las familias”, dijo el funcionario.

La Universidad de California también se jacta de un gran número para las admisiones de otoño 2025, señalando que la ventana de otoño 2026 es de agosto hasta finales de diciembre.

“Comprensiblemente, las acciones de la Administración Federal han causado incertidumbre y tienen el potencial de infligir un gran daño a la comunidad de la UC, así como a todos los estadounidenses. Continuaremos haciendo todo lo posible para proteger las inversiones federales vitales que apoyan a los estudiantes, aumentan la investigación y conservan el acceso a los servicios de atención médica esenciales”, dijo un portavoz del sistema universitario.

En medio de la inquietud, muchos estudiantes de secundaria todavía están aplicando pero tomando diferentes estrategias a medida que avanzan en el proceso.

“Lo que está sucediendo es que la mayoría de los estudiantes siguen manteniendo muchas de estas universidades en sus listas universitarias. Pero luego el cambio va de, en lugar de aplicar a algunas de estas escuelas, acciones tempranas o decisiones tempranas, les solicitan una decisión regular”, dijo Allen Koh, CEO de Cardinal Education. “Y el cambio ha sido cuando la gente tiene una aceptación de, digamos Columbia o Duke. Mira históricamente, la gente casi siempre recogía a Columbia”, pero ahora es un lanzamiento.

Estos consultores dicen que su consejo para los estudiantes es tratar de ahogar el ruido de los medios de comunicación y la familia, ya que las instituciones estadounidenses de élite sobrevivirán en este momento y aún son muy apreciados.

Elupula dijo que cualquier cambio en las admisiones podría abrir puertas para algunos solicitantes.

“Si está dispuesto a correr el riesgo de que alguna de estas cosas salga mal, entonces lo bueno es que tendrá una mayor probabilidad de aceptación en una universidad superior, porque la competencia de los estudiantes internacionales ha caído significativamente”, dijo.

Las instituciones también podrían buscar inscribir a más personas para compensar los fondos perdidos.

“Hice que más estudiantes salieran de la lista de espera en Brown de lo que he visto antes. Definitivamente hubo más actividad de la lista de espera. Y, por supuesto, esto es anecdótico, y soy una persona de datos, pero mi experiencia anecdótica fue que había más actividad de la lista de espera que la típica. Y eso no me sorprendería, en base a algunos de los problemas de financiación con las que las escuelas estaban tratando”. dijo John Morganelli, jefe de admisiones universitarias en Ivy Tutors Network y ex director de admisiones de Cornell Arts & Sciences.

Duke, por primera vez en su historia, reabrió su lista de espera para aceptar a 50 estudiantes adicionales en la clase de 2029, dijo, aunque no dijo si la presión financiera jugó un papel en esa decisión.

“Eso nunca sucede, pero el concepto de, estamos luchando con la financiación desde un nivel federal, ¿cómo inventamos eso? La respuesta siempre es la inscripción”, agregó Morganelli.





