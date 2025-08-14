Seth Meyers premia a Trump con 1 honor bien merecido sobre este cuento central de Kennedy

El anfitrión de “Late Night” recurrió a un clip del nuevo presidente del centro, Trump, alegando que inicialmente desestimó el concierto.
″ ‘¿Eres tonto pidiéndome que haga eso?’ “Señor, obtendrá calificaciones mucho más altas”. Le dije: ‘No me importa. Soy presidente de los Estados Unidos. No lo haré ‘”, recordó Trump en una conferencia de prensa divagante donde anunció los homenajeados del Centro de 2025.
Continuó: “Dijeron: ‘Por favor’. Y luego [Kennedy Center board member and White House Chief of Staff] Susie Wiles me dijo: ‘Señor, me gustaría que fuera anfitrión’. Le dije: ‘Ok, Susie, lo haré’ “.
Meyers rápidamente dio sus dos centavos en el cuento.
“Bueno, creo que mereces el premio al mejor guión original porque definitivamente es una conversación falsa que no sucedió”, bromeó Meyers antes de iniciar su impresión de Trump.
“Dijeron: ‘Señor, queremos que sea anfitrión’. Y dije: ‘¡Eres tonto! Y dijeron: “Las calificaciones serían enormes porque todos te aman”. Y dije: ‘Eso es verdad’. Y luego dije: ‘¿Qué me pondré?’ Y dijeron: “No te preocupes, haremos un esmoquin especial que sea lo suficientemente grande para tu pene increíblemente grande”.
Momentos antes, Meyers argumentó que Trump “definitivamente no bromeaba” cuando usó el prensador para sugerir que se honraría a sí mismo en la ceremonia del próximo año.
“No tengo problemas para creer que se otorga un premio inventado llamado ‘El Premio del Premio Nobel de Lifetime Achievement del Centro Kennedy por la mayoría de las cosas’ y el premio será una pequeña estatua dorada de sí mismo recibiendo un premio”, bromeó Meyers.