Melania Trump exige que Hunter Biden retractan los comentarios que la vinculan con Epstein







La primera dama Melania Trump exige que Hunter Biden se retraiga y se disculpe por los comentarios que la vincularon con el deshonrado financiero y el traficante de sexo Jeffrey Epstein.

Ella está buscando $ 1 mil millones en daños por los comentarios de los comentarios Biden, hijo del ex presidente Biden, realizado en una entrevista el mes pasado con la personalidad de YouTube Andrew Callaghan.

En la conversación de julio, el joven Biden alegó que Epstein fue quien presentó a la primera dama a su esposo, el presidente Trump, citando al autor Michael Wolff, quien ha sido regularmente ridiculizado por el presidente y otros.

En una carta fechada el 6 de agosto, un abogado de Trump llamó a los comentarios de Biden, “falso, despectivo, difamatorio” y “extremadamente salaz”.

En nueva entrevista Publicado en YouTube el jueves, Callaghan celebró la carta del abogado de Melania Trump y le ofreció al hijo del ex presidente la oportunidad de disculparse con la primera dama.

“Uh, f — eso. Eso no va a suceder”, respondió Hunter Biden.

Fox News Digital Primero reportado en la carta del abogado de Melania Trump.

Las conexiones del presidente con Jeffrey Epstein han estado en el centro de atención durante semanas en medio de un impulso de los legisladores en ambos lados del pasillo para que el gobierno divulgue más información sobre el caso de Epstein, sobre todo, el Departamento de Justicia y el FBI emitieron una declaración conjunta que concluyó que no mantuvo una “lista de clientes” y que su muerte de 2019 fue un suicido.

Epstein, acusado en varios casos de chicas jóvenes de tráfico sexual, corrió en círculos de alta potencia con figuras que incluían a Trump, el ex presidente Clinton, el Príncipe Andrew de Gran Bretaña y varias otras celebridades y personas ricas. El difunto financiero asociado, Ghislaine Maxwell, ha sido condenado por el tráfico sexual y está cumpliendo una sentencia de prisión de 20 años.

Trump dijo anteriormente que tenía una pelea con Epstein después de que “robó” a los trabajadores de su resort Mar-a-Lago.





Fuente