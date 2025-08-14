El jefe de datos de CNN dice que Trump es un ‘desastre abyecto’ sobre este tema clave

“Permítanme decir que este es un desastre abyecto!” Enten le dijo a Jessica Dean de CNN.
Enten, citando un agregado de encuestas, destacó cómo el índice de aprobación neto del presidente (porcentaje de aprobación menos porcentaje de desaprobación) en la inflación está ahora en la “cuneta” con los votantes a -25.
“Ahí es donde está la pequeña sirena y está coincidiendo con la sirenita. Así que está bajo el agua que está en el tema que lo elegió”, dijo Enten.
El año pasado, en comparación con la forma en que los votantes vieron al entonces vicepresidenta Kamala Harris sobre la inflación, Trump tenía un índice de aprobación neto de +9, por entrada.
Los hallazgos de Enten llegaron momentos después de que Dean marcó Nuevos datos que muestran Los precios de una variedad de productos, incluida la carne molida, la ropa, los juguetes y los muebles, han aumentado incluso a medida que la inflación se ha mantenido estable, lo que indica que los aranceles de Trump se transmiten a los consumidores.
Antes de las parejas del próximo año, los republicanos también están viendo una pérdida de confianza cuando se trata de cómo los votantes piensan en ellos en la inflación.
Enten citado Una encuesta reciente de Fox News Cuando el Partido Demócrata tuvo un índice de aprobación neto +1 sobre la inflación, un cambio notable a la izquierda en comparación con el índice de aprobación neto del Partido Republicano +13 en la misma encuesta en octubre de 2022.
“La conclusión es que la ira que los votantes sienten por Donald Trump en la inflación se transfiere a los republicanos de la Cámara”, dijo.
“Los votantes en encuesta tras encuesta dicen que Donald Trump se ha quitado el ojo del balón, del gran problema del día, que es la inflación”, dijo.
20 años deGratisPeriodismo
Tu apoyo alimenta nuestra misión
Tu apoyo alimenta nuestra misión
Apoya a HuffPost
Ya contribuido? Inicie sesión para ocultar estos mensajes.
Más tarde continuó: “Puedo garantizarle esto, Jessica, si estos números se ven en este momento como lo hacen o mirarán el día de las elecciones 2026, no hay forma en la tierra verde de Dios que los republicanos puedan aferrarse a la Cámara de Representantes”.