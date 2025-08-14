Desantis Planificación del segundo centro de detención de inmigración de Florida







El gobernador de Florida, Ron DeSantis (R), se burló el jueves de los planes para abrir un segundo centro de detención de migrantes en el estado del sol a pesar de la retroceso por el “cocodrilo Alcatraz”.

DeSantis dijo que la Institución Correccional de Baker, una prisión estatal a unos 43 millas al oeste del centro de Jacksonville, Florida, ahora mantendrá a los migrantes esperando la deportación, según La prensa Association. La medida se produce solo semanas después de que el estado abrió su instalación de “Alcatraz” en el Everglades.

Su construcción fue estimulada por la represión del presidente Trump sobre la inmigración ilegal. Trump, junto con el Secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) Kristi Noem, visitó el Centro el mes pasado.

“Hay una demanda para esto. Estoy seguro de que se llenará”, dijo DeSantis en su anuncio el jueves, refiriéndose al nuevo centro como “depósito de deportación”.

El desarrollo de la nueva instalación podría costar hasta $ 6 millones, a pesar de la estructura preexistente, agregó. Actualmente cuenta con 1.300 camas, pero los funcionarios en el estado buscan agregar al menos 700 más.

La propuesta se produce cuando los jueces federales sopesan los desafíos legales a “Alcatraz Alligator”, incluso si una agencia gubernamental o contratista privado tiene la autoridad legal para detener a las personas o actuar como un agente de la ley de inmigración y si su construcción cumple con las leyes ambientales federales.

El mes pasado, el gobernador dijo que esperaba que Florida fuera utilizada como el “multiplicador de fuerza” para las deportaciones.

“No quiero que sea donde los ilegales se acaban de almacenar allí, y luego simplemente sentados. Quiero que sea donde están aquí los ilegales, hay un procesamiento agresivo y un horario de deportación agresivo”, dijo.

La administración Trump también ha estado en contacto con otros gobernadores del Partido Republicano sobre proyectos de construcción similares en otros estados, según Noem. Si bien no se ha proporcionado una lista de estados potenciales, DHS anunció una asociación con Indiana para construir el “Speedway Slammer”, una instalación que se ubicaría a unas 65 millas al norte de Indianápolis.

La Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) se lanzó el mes pasado Programa de subvenciones Eso ofrecerá fondos a los estados para construir centros de detención.





