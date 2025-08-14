Policía de DC para ayudar en la aplicación federal de inmigración







Los oficiales del Departamento de Policía Metropolitano (MPD) ahora podrán Ayudar a los agentes federales con aplicación de inmigración en el Distrito de Columbia, según un memorando emitidos días después de que el presidente Trump autorizara El despliegue de la Guardia Nacional para ayudar a abordar el crimen en la capital de la nación.

Los oficiales de MPD podrán compartir información con las autoridades de inmigración sobre las personas en paradas de tráfico y proporcionar transporte para los empleados federales de la Agencia de Inmigración y aquellos que han detenido.

En el jueves directivafirmado por la jefa de policía Pamela A. Smith, los oficiales de MPD no realizarán ninguna investigación con el único propósito de determinar el estado migratorio de una persona y los oficiales no realizarán investigaciones sobre el estado de inmigración de un individuo con el “propósito de determinar si han violado las leyes de inmigración civil o con el propósito de hacer cumplir las leyes de inmigración civil”.

El alcalde de DC, Muriel Bowser (D), dijo anteriormente que el distrito no es una llamada “ciudad santuario”. La ciudad tiene un política Eso limita la cooperación de MPD con las agencias federales de inmigración.

El zar fronterizo de Trump, Tom Homan, dijo el miércoles que DC “bajo el control federal no será una ciudad santuario”.

El memorando se produce tres días después de que el presidente aprobó el despliegue de la Guardia Nacional y otros agentes federales en la capital de la nación para ayudar a frenar el crimen, argumentando que el distrito está plagado de él.

El director del FBI, Kash Patel, dijo el jueves que se realizaron 45 arrestos durante la noche en la capital de la nación.

La movilización de Trump de las tropas de la Guardia Nacional ha sido protestada por algunos residentes de DC y provocó el rechazo de los legisladores del Partido Demócrata.

En la directiva del jueves, Smith dijo que los oficiales de MPD no realizarán arrestos basados únicamente en las órdenes o detenedores emitidos por las agencias federales de inmigración “siempre que no haya una orden criminal adicional o un delito subyacente por el cual el individuo está sujeto a arresto”.





