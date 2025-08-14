Juez ordena a la instalación de hielo que deje de obligar a los detenidos a dormir en el piso

Durante una audiencia sobre las condiciones en el edificio, 26 plaza federal, un abogado del gobierno admitió que los detenidos no tenían acceso a alfombrillas para dormir, medicamentos o más de dos comidas por día, Informes de noticias de CBS.
Un video reportado de la instalación obtenido por la Coalición de Inmigración de Nueva York Eso fue publicado en julio también capturó a numerosos detenidos atascados dentro de una de las habitaciones del edificio y se extendieron en el suelo con nada más que mantas de aluminio.
Tricia McLaughlin, el Secretario de Asuntos Públicos del DHS, ha retrasado la orden, describiéndola como “impulsada por la ficción completa”, a pesar de la descripción del abogado del gobierno de las condiciones de la instalación.
“26 Federal Plaza opera como un centro de procesamiento, una admisión breve para extranjeros ilegales, y luego se transfiere a un centro de detención de hielo que cumple con los estándares nacionales de atención y custodia, que en la mayoría de los casos son mejores que las instalaciones que detienen a los estadounidenses“, Dijo McLaughlin en un comunicado.
Que un juez tuvo que exigir a ICE para proporcionar suministros esenciales y un tratamiento humano a los detenidos subrayan cómo la agencia ha bordeado estas obligaciones en múltiples instalaciones de detención.
Si bien los espacios de detención en 26 Plaza Federal, que también alberga un tribunal de inmigración, no se usaba típicamente para mantener a las personas durante largos períodos, los defensores dicen que las personas han estado retenidas allí durante más de una semana y negaron servicios básicos en el ínterin.
La orden de Kaplan agregó que los detenidos deberían poder solicitar atención médica y acceder a los medicamentos recetados que tenían en el momento de la detención o que los miembros de la familia trajeron para ellos.
También declaró que los detenidos deberían tener los medios para hacer llamadas confidenciales a un asesor legal, algo que los defensores dijeron que les habían prohibido hacer anteriormente.