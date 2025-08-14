LA Mayor dice que la Casa Blanca intenta intimidar después de que se presenten agentes federales en el evento de los medios







La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass (D), afirmó que la Casa Blanca estaba tratando de intimidar a los funcionarios electos en una conferencia de prensa del jueves cuando los agentes federales aparecieron en el evento de los medios y arrestaron al menos a un individuo.

“La Casa Blanca acaba de enviar a los agentes federales para tratar de intimidar a los funcionarios electos en una conferencia de prensa. El problema para ellos es que Los Ángeles no se asustan y Los Ángeles no retrocede. Nunca lo hemos hecho y nunca lo haremos”, Bass dijo en una publicación del jueves En la plataforma social X.

Bass, que ha sido crítico con las redadas de inmigración de la administración, argumentó que el despliegue de la Patrulla Fronteriza estadounidense en el centro de Los Ángeles, cerca de donde el gobernador de California Gavin Newsom (D) celebró una conferencia de prensa, no fue una “coincidencia”.

“Esto se publicitó ampliamente que el gobernador y muchos de nuestros otros funcionarios electos estaban teniendo una conferencia de prensa aquí para hablar sobre la redistribución de distritos, y decidieron que iban a venir y pulgar la nariz frente a la cara del gobernador. ¿Por qué harías eso? Eso es increíblemente irrespetuoso. Es un acto provocativo”, dijo en un bajo en un bajo manada con reporteros el jueves.

“Están hablando de desorden en Los Ángeles, y son la fuente del desorden en Los Ángeles en este momento. Esto es completamente inaceptable. Esta es una administración, esta es una patrulla aduanera y fronteriza que se ha vuelto a amarse. Esto tiene que detenerse”, agregó el alcalde de Los Ángeles. “No había peligro aquí. No había necesidad de detener a nadie aquí, y ciertamente no había necesidad de tener un acto provocativo aquí, donde el gobernador está teniendo una conferencia de prensa”.

La Patrulla Fronteriza estaba llevando a cabo la aplicación de la inmigración en el área y los agentes arrestaron a una persona que se encuentra en el país ilegalmente, dijo el jueves el comandante del sector del sector de la Patrulla Fronteriza, K. Bovino, el jueves, de acuerdo a a NBC4 Los Ángeles.

Operaciones similares han sido realizadas por funcionarios de inmigración en Los Ángeles y sus alrededores desde junio.

“No hay una coincidencia para infringir la ley. Entonces, cuando violan la ley, puede esperar, porque probablemente lo arresten”, dijo Bovino a los periodistas, según NBC.

El abogado estadounidense del Distrito Central de California Bill Essayli retrasó las afirmaciones de Bass, argumentando que el alcalde de Los Ángeles y otros legisladores de California están “bajo la falsa impresión de que son un santuario real de la ley federal”.

“Ninguna persona o estado está por encima de la ley”, ensayli dicho en X. “Los agentes federales operarán en cualquier lugar y en cualquier momento dentro de los Estados Unidos”.

Durante la conferencia de prensa, Newsom reunió el apoyo a su propuesta de redistribución de distritos a la luz del impulso de los legisladores en Texas para obtener cinco escaños de la Cámara de Representantes antes de la mitad de los trabajos intermedios de 2026, diciendo que el jueves que la nación necesita “despertar” a lo que el presidente Trump intenta hacer como comandante en jefe.

“Estamos poniendo mapas en la boleta, y estamos dando el poder a la gente”, dijo Newsom. “Esta será la primera redistribución de distritos que ha hecho eso. Esa es la diferencia”.





Fuente