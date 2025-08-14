La guerra de Donald Trump con números

WASHINGTON – Donald Trump tiene una solución simple cuando los números le dicen algo que no quiere escuchar: inventar nuevos números.

La estrategia del presidente, si desea llamarla, estaba en vívida exhibición esta semana en tres frentes: su decisión de designar un amigos conservadores para una agencia federal esencial encargada de compilar los números de desempleo mensuales, su decisión de declarar una emergencia en Washington, DC, que desestima los datos en la ciudad en la ciudad y en las altas de las décadas y su demanda por una nueva y probable censo de inconexión.

En general, cuando Trump está en el poder, le gusta pintar una imagen rosada de una América donde todo va tan bien como puede ser. Cuando está fuera de su cargo, Trump hace afirmaciones muy falsas sobre la tasa nacional de desempleo y la tasa de criminalidad para atacar a los demócratas. Durante su campaña presidencial de 2016, por ejemplo, Trump afirmó que la tasa de desempleo era tan alto como 42%, a pesar de que era alrededor del 5% en ese momento.

Pero después de que un informe gubernamental sugirió que el mercado laboral se está enfriando en su segundo mandato, Trump parece estar preparándose para hacer bocadillos o manipular a la Oficina de Estadísticas Laborales, disparando a su respetado líder y anunciando planes para reemplazarla con un candidato partidista que sugirió Deshacerse de los informes de empleos mensuales enteramente. Y eso es Después de que la tasa de desempleo solo había aumentado una décima parte de un punto porcentual.

Al mismo tiempo, Trump está desplegando tropas de la Guardia Nacional para patrullar las calles de la capital, a pesar de las cifras de que el propio departamento de justicia de Trump ha promocionado mostrando una caída en el crimen allí. Ha presionado a Goldman Sachs para Reemplazar a su economista jefe Después de advertir que los consumidores estadounidenses pagarán una gran parte de las tarifas de Trump, y él es cerrar Recopilación de datos del gobierno que ayuda a informar a los encargados de formular políticas, incluso en el Agencia de Protección Ambiental y NASA.

Los expertos dicen que Trump se mueve de autoritarismo visto en otros países.

“Es parte de lo que los académicos llamarían el libro de jugadas autoritario: socavar información fáctica y falsificar cosas que sabes que son verdaderas”, dijo a HuffPost Natalie Koch, profesora de la Universidad de Syracuse que investiga autoritarismo.

Koch tiene Cultivos de personalidad estudiados y dijo que cuando Trump hace algo como afirmar sin fundamentos, los números de empleo están “manipulados”, la declaración en sí es una flexión.

“Este tipo de mentiras realmente, muy descaradas … sirven más de ese tipo de propósito de demostrar poder y la capacidad de simplemente doblar a las personas”, dijo Koch.

Los números de empleos mensuales se compilan de encuestas de miles de empresas y agencias gubernamentales. El método no es perfecto y no incluye todos los negocios, lo que sería costoso y poco práctico. Los informes a menudo se revisan hacia arriba o hacia abajo más adelante, cuando hay más información disponible. Los aliados de Trump han señalado la disminución de las tasas de respuesta a la encuesta como una razón para la supuesta falta de fiabilidad de los números de empleo, pero no han demostrado ninguna voluntad de abordar el problema, lo que ha confundido ampliamente a los investigadores y probablemente costaría dinero para resolver.

“Ciertamente tendría que pagar más por el programa a corto plazo, porque tiene que hacer toda la investigación detrás de la rediseño del sistema. ¿Y las agencias estadísticas quieren hacer esto? Sí, pero no ha habido fondos para programas adicionales en el BLS durante 15 años”, dijo Erica Groshen, quien se desempeñó como comisionado de BLS de 2013 a 2017, en una entrevista en una entrevista.

Trump está molesto porque los dos meses anteriores del crecimiento del empleo durante su presidencia se revisaron a la baja en el informe de empleos para julio. Él nominó al economista de la Heritage Foundation, EJ Antoni, un crítico de BLS, para dirigir la agencia en el futuro, una selección que ha alarmado a expertos económicos conservadores y liberales.

Los demócratas advierten que la confirmación de Antoni incluso podría llevar al gobierno a volar a ciegas directamente a una recesión.

“EJ Antoni es un extremista de derecha incondicional que no se pensará dos veces antes de manipular los datos de BLS y degradar la credibilidad de la agencia para hacer feliz a Trump, y ya ha sugerido que se estabilizaran datos importantes por completo”, dijo la senadora Patty Murray (D-Wash) en un comunicado. “Ponerlo a cargo del BLS es un movimiento peligroso que pone los datos económicos no partidistas, y por extensión, toda nuestra economía, en riesgo”.

No está claro si Antoni tendrá suficiente apoyo republicano en el Senado para ser confirmado como presidente de BLS. Pero el senador Bill Cassidy (R-La.), Quien dirige el comité del Senado con jurisdicción sobre su nominación, dijo el martes que estuvo de acuerdo con Trump que la agencia necesita producir información económica “imparcial”.

Trump está haciendo esfuerzos similares para agotar los datos sobre la caída del crimen en Washington. Hablando con periodistas en el Centro Kennedy el miércoles, Trump instó a la ciudad a publicar estadísticas “reales” sobre delitos violentos en el distrito. El City ha informado Ese crimen violento cayó un 35% el año pasado y un 24% en lo que va del año. El sindicato de policía de DC acusó al Departamento de Policía de la ciudad de clasificar crímenes erróneos para crear una falsa apariencia de mejora, pero los números de la ciudad rastrear con tendencias similares en otras grandes ciudades.

“Todo el asunto es un trato manipulado”, dijo Trump. “Dijeron que es el mejor en 20 años. No, es lo peor en 20 años”.

El asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, fue más allá en un correo En línea: “Las estadísticas del crimen en las grandes ciudades azules son falsas. Las tasas reales de crimen, caos y disfunción son órdenes de magnitud más altas”, escribió. “Todos los que viven en estas áreas lo saben. Programan toda su vida a su alrededor”.

El crimen en Washington, aunque aún más alto que en otras ciudades de los Estados Unidos, está en un mínimo de 30 años. Supicó mal a raíz de la pandemia del coronavirus, pero desde entonces ha bajado, como lo reconoció uno de los principales ejecutores de MAGA de Trump hace unos meses.

“Gracias al liderazgo del presidente Trump y los esfuerzos de nuestra iniciativa ‘Make DC Safe Again’, el distrito ha visto una disminución significativa en el crimen violento”, escribió el ex fiscal interino de los Estados Unidos, Ed Martin en un Comunicado de prensa de abril THat todavía vive en el sitio web del DOJ. “Estamos demostrando que la fuerte aplicación y las políticas inteligentes pueden hacer que nuestras comunidades sean más seguras”.

La semana pasada, Trump anunció que había ordenado al Departamento de Comercio que realizara un nuevo censo, uno excluyendo a los inmigrantes indocumentados. Es una encuesta increíblemente importante para comprender la demografía del país y distribuir su representación política.



“Las personas que están en nuestro país ilegalmente no se contarán en el censo”, escribió el presidente en las redes sociales.



La directiva de Trump es contraria a la Constitución, que requiere un censo cada 10 años, el próximo se supone que debe ser en 2030, y dice que el gobierno debería contar a todos.

Trump espera que un conteo rápido y parcial pueda ayudar a su partido en las elecciones de mitad de período del próximo año. Si los demócratas retoman la Cámara, un resultado que muchos analistas consideran probablemente, entonces la administración tendrá que lidiar con las citaciones, y Trump podría enfrentar la acusación.



