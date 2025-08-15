Duffy dice que la ciencia climática se “dejará a un lado”, con...







El administrador interino de la NASA, Sean Duffy, dijo el jueves que el clima y la ciencia de la tierra en la agencia “se hunden” a medida que se reenfoque únicamente en la exploración espacial.

“Toda la ciencia del clima y todas las otras prioridades que la última administración tuvo en la NASA que vamos a dejar de lado, y toda la ciencia que hacemos se dirigirá a la exploración, que es la misión de la NASA”, dijo Duffy, quien también lidera el departamento de transporte, dijo el departamento de transporte, dijoNegocio de zorro.

“Por eso tenemos la NASA, es explorar, no hacer todas estas ciencias de la Tierra”, agregó.

La NASA, que representa la Agencia Nacional de Aeronáutica y Espacio, explora tanto el aire como el espacio. Históricamente ha llevado a cabo una ciencia relacionada con la Tierra y el espacio, incluida la ciencia del clima.

Un inútil de la ciencia climática no es necesariamente una sorpresa: la administración Trump ha tratado de negar y minimizar los impactos del cambio climático y se ha movido para desmantelar la investigación científica, incluso al despedir a los científicos que trabajan en la evaluación climática nacional.

Pero mudarse para deshacerse de toda la ciencia del clima en la agencia puede ser una escalada.

Los comentarios de Duffy se producen cuando la administración también busca reducir las revisiones ambientales para la industria espacial.





