‘¡F ** King Hipócritas!’: Seth Meyers rasga el silencio de la radio de los conservadores sobre esta afirmación de Trump

“Shoutout a los guerreros de la libertad de expresión que se quedan en silencio mientras el presidente admite completamente que está castigando a los artistas por su política”, dijo el presentador de “Late Night”. “Sigues haciéndote, pero solo cuando se ajusta a tu visión del mundo, ¡jodidamente hipócritas!”
El SuperCut presentaba a los conservadores que afirmaban que la izquierda canceló al Sr. Potato Head, el Dr. Seuss Books, los Muppets y Pepé Le Pew, cuya última referencia de los Meyers payó.
“Oye, mira, los que les encanta Pepé le Pew ya que todos apoyan a un presidente que completamente le pew es la bandera cada vez que tiene la oportunidad de tener”, bromeó Meyers mientras transmitía un video de Trump abrazando y besando la bandera de los Estados Unidos como Él dio la boca a las palabras “Te amo, bebé” en 2020.
Saltó a su impresión de Trump: “Mon Chéri, mi pequeño paquete de amor, mi pequeño maní quebradiza, mi pequeño gumbo, ven aquí, dame un beso!”
Observe más de “Late Night” en el clip a continuación.
