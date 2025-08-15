Trump dice que le gustaría ver a los periodistas otorgar acceso a Gaza

Trump dice que le gustaría ver a los periodistas otorgar acceso a...







El presidente Trump dijo el jueves que le gustaría ver a los periodistas extranjeros otorgar acceso a la Franja de Gaza por Israel.

“Me gustaría ver que eso suceda, claro”, el Presidente dijo a los periodistas en la Casa Blanca.

“Estaría muy bien con los periodistas. Y es una posición muy peligrosa para estar, como saben, si eres periodista, pero me gustaría verlo”, agregó Trump.

Israel ha enfrentado críticas por objetar figuras publicadas por los centros de Hamas-Run en Gaza y no permitir que los reporteros internacionales ingresen al enclave devastado por la guerra. Hasta ahora, los reporteros extranjeros pueden, a veces, acceder a Gaza, pero solo cuando se escoltan por las Fuerzas de Defensa Israelí (IDF). Funcionarios israelíes han citado razones de seguridad para limitar el acceso de los reporteros a Gaza.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo durante una conferencia de prensa el domingo que planea permitir que más periodistas ingresen a la Franja de Gaza.

“Hemos decidido y ordenado, dirigido a los militares que traigan periodistas extranjeros, más periodistas extranjeros, mucho”, dijo Netanyahu, de acuerdo a a la agencia Francia-Presse.

“Hay un problema para asegurar la seguridad, pero creo que se puede hacer de una manera responsable y cuidadosa para preservar su propia seguridad”, agregó el líder israelí.

Los comentarios del jueves de Trump se producen solo unos días después de que una huelga militar israelí mató a los periodistas Anas al-Sharif, Mohammed Qreiqeh, Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal, Moamen Aliwa y Mohammed al-Khaldi.

Las FDI han afirmado que Al-Sharif y otros estaban estrechamente vinculados a Hamas, un grupo militante palestino designado por el gobierno de los Estados Unidos, acusaciones que fueron fuertemente negadas por el outlet basado en Qatar.





Fuente