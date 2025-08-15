El DOJ toma el control oficial sobre la policía de DC, cancela la orden que limita la aplicación de la inmigración





La administración Trump está desechando las largas políticas de “santuario” de Washington DC y permitiendo a la policía local colaborar con ICE durante la adquisición federal de la ciudad del presidente, Informes de noticias de CBS.

En una directiva emitida el jueves, la Fiscal General Pam Bondi retrocedió varias políticas que previamente restringieron la capacidad de los oficiales para trabajar con agentes de inmigración federales, mientras nombró a un nuevo “Comisionado de Policía de Emergencia” para supervisar el departamento durante la duración de la adquisición de Trump.

Esa directiva rescindió una orden en que el jefe de policía del departamento metropolitano de Metropolitan, Pamela Smith, acababa de emitir el jueves, lo que permitió a la policía compartir información con ICE sobre personas que no estaban bajo custodia al tiempo que limitaban su capacidad para ayudar a los agentes de otras maneras.

También canceló otra orientación de MPD, que prohibió a los oficiales arrestar a las personas únicamente en función de una orden de inmigración y exigió que tuvieran una orden para un delito subyacente. Los oficiales ahora pueden buscar bases de datos para el estado de inmigración de una persona bajo la directiva de Bondi.

Su memorando también elimina temporalmente el liderazgo de la policía de DC de su autoridad, nombrando al jefe de la Administración de Control de Drogas, Terry Cole, como el “Comisionado de Policía de Emergencia” y dándole los “poderes y deberes adquiridos en el Jefe de Policía del Distrito de Columbia”. Cualquier nuevo pedido de la policía de DC requerirá la aprobación de Cole, según la directiva.

Fiscal General de DC Brian Schwalb Empujó la orden en una carta el jueves, señalando que era “ilegal” y que Bondi no tenía la capacidad de reemplazar a Smith.

Las acciones de Bondi marcan un marcado cambio en la forma en que la policía de DC ha abordado históricamente la aplicación de la inmigración, y una escalada de los esfuerzos de Trump para comandar la policía de la ciudad para lograr sus objetivos de política.

La recientemente anunciada Orden MPD se suma a los esfuerzos de la administración para armarse a la policía local, ya que el presidente ha enviado a la Guardia Nacional y a la policía federal para supuestamente abordar lo que se caracteriza falsamente como un aumento en el crimen violento en la ciudad. En realidad, El crimen violento en DC ha disminuido en las últimas décadasy también disminuye en 2024 después de un aumento más reciente en 2023.

Temprano en el día, Trump elogió los esfuerzos de MPD para colaborar con ICE, mientras que las organizaciones de derechos civiles advirtieron que podría hacer que los residentes tengan más miedo de la aplicación de la ley y menos propensos a informar los delitos que experimentan.

Los agentes federales han aumentado los arrestos relacionados con la inmigración a medida que la adquisición de la aplicación de la ley de Trump ha entrado en vigencia en la última semana, incluida la detención de una persona después de una parada de tráfico el miércoles, el miércoles, Según NBC Washington. La policía local y los agentes de hielo también estuvieron presentes en un punto de control de tráfico que los oficiales se instalaron en un vecindario de DC ocupado el miércoles, cuando las personas fueron detenidas por luces traseras rotas y violaciones del cinturón de seguridad, The Washington Post informó.

20 años deGratisPeriodismo Tu apoyo alimenta nuestra misión Tu apoyo alimenta nuestra misión Durante dos décadas, HuffPost ha sido valiente, inquebrantable e implacable en la búsqueda de la verdad. Apoye nuestra misión de mantenernos por los próximos 20: no podemos hacer esto sin usted. Seguimos comprometidos a proporcionarle el periodismo inquebrantable y basado en hechos que todos merecen. Gracias nuevamente por su apoyo en el camino. ¡Estamos realmente agradecidos por lectores como tú! Su apoyo inicial nos ayudó a llevarnos aquí y reforzó nuestra sala de redacción, lo que nos mantuvo fuertes durante los tiempos inciertos. Ahora a medida que continuamos, necesitamos su ayuda más que nunca. Esperamos que se una a nosotros una vez más. Seguimos comprometidos a proporcionarle el periodismo inquebrantable y basado en hechos que todos merecen. Gracias nuevamente por su apoyo en el camino. ¡Estamos realmente agradecidos por lectores como tú! Su apoyo inicial nos ayudó a llevarnos aquí y reforzó nuestra sala de redacción, lo que nos mantuvo fuertes durante los tiempos inciertos. Ahora a medida que continuamos, necesitamos su ayuda más que nunca. Esperamos que se una a nosotros una vez más. Apoya a HuffPost Ya contribuido? Inicie sesión para ocultar estos mensajes.

La portavoz de Casa Jossie Flor Sapunar anteriormente le dijo al Washington Post Es probable que las personas tengan miedo de denunciar crímenes y daños que encuentren por temor a que puedan ser entregados al hielo.

“El mismo oficial de policía de DC que llega a la puerta también puede convertirlo en hielo, independientemente de su estado de inmigración”, dijo.





Fuente