Putin elogia los esfuerzos de Trump para terminar con la guerra de Ucrania antes de la cumbre del viernes en Alaska

LONDRES (AP) – El presidente ruso, Vladimir Putin, elogió el jueves los esfuerzos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra en Ucrania, más de tres años después de que Moscú lanzara su invasión, mientras los dos líderes se prepararon para una cumbre fundamental de los Estados Unidos y Rusia el viernes en Alaska.

Después de una reunión el jueves con los altos funcionarios del gobierno en la cumbre, Putin dijo en un breve video publicado por el Kremlin que la administración Trump estaba haciendo “esfuerzos bastante enérgicos y sinceros para detener las hostilidades” y para “alcanzar acuerdos de interés para todas las partes involucradas”.

Putin también sugirió que “las condiciones de paz a largo plazo entre nuestros países, y en Europa y en el mundo en general” podrían llegar a un acuerdo con los Estados Unidos sobre el control de armas nucleares.

En Washington, Trump dijo que había un 25% de posibilidades de que la cumbre fallara, pero también flotó la idea de que, si la reunión tiene éxito, podría llevar el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy a Alaska para una reunión posterior a tres vías.

En una entrevista de radio con Fox News, Trump también dijo que podría estar dispuesto a quedarse en Alaska por más tiempo, dependiendo de lo que sucede con Putin.

Mientras tanto, Zelenskyy y otros líderes europeos trabajaron para garantizar que sus intereses se tengan en cuenta cuando Trump y Putin se encuentran en Anchorage.

Incertidumbre para Europa

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, dio la bienvenida a Zelenskyy a Londres el jueves en una muestra de apoyo británico a Ucrania un día antes de la reunión crítica de Trump-Putin. Los dos se abrazaron calurosamente fuera de las oficinas de Starmer en 10 Downing Street sin hacer ningún comentario, y Zelenskyy partió aproximadamente una hora después.

El viaje de Zelenskyy a la capital británica se produjo un día después de participar en reuniones virtuales de Berlín con Trump y los líderes de varios países europeos. Esos líderes dijeron que Trump les había asegurado que tendría la prioridad de tratar de lograr un alto el fuego en Ucrania cuando se reúna con Putin.

Hablando después de las reuniones para los periodistas, Trump advirtió sobre “consecuencias muy graves” para Rusia si Putin no está de acuerdo en detener la guerra contra Ucrania después de la reunión del viernes.

Mientras que algunos líderes europeos, incluido el canciller alemán Friedrich Merz y el presidente francés Emmanuel Macron, elogiaron la videoconferencia del miércoles con Trump como constructiva, la incertidumbre siguió siendo sobre cómo el líder estadounidense, cuya retórica hacia Zelenskyy y Putin han evolucionado dramáticamente desde que recuperaría la oficina este año este año en la ausencia de otras partes interesadas.

Tanto Zelenskyy como los europeos les ha preocupado que la cumbre bilateral de los Rusia de los Estados Unidos los dejara a ellos y a sus intereses, y que cualquier conclusión pueda favorecer a Moscú y dejar en peligro la seguridad futura de Ucrania y Europa.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, retiró las expectativas de cualquier avance de la cumbre del viernes, diciendo que no había planes para firmar documentos y que sería un “gran error” predecir los resultados de las negociaciones, según el medio de comunicación ruso Interfax.

El Kremlin dijo el jueves que la reunión entre Trump y Putin comenzaría a las 11:30 a.m. hora local. El asesor de política exterior de Putin, Yuri Ushakov, dijo a los periodistas que Trump y Putin primero se sentarán para una reunión individual seguida de una reunión entre las dos delegaciones. Entonces las conversaciones continuarán sobre “un desayuno en funcionamiento”. Seguirá una conferencia de prensa conjunta.

Trump contradijo al Kremlin, diciendo que no se han tomado decisiones sobre celebrar una conferencia de prensa con Putin. La incertidumbre refleja cuánto de la cumbre, incluido su horario, sigue sin resolver.

Integridad territorial de Ucrania

Starmer dijo el miércoles que la cumbre de Alaska podría ser un camino hacia un alto el fuego en Ucrania, pero también aludió a las preocupaciones europeas de que Trump puede llegar a un acuerdo que obliga a Ucrania a ceder territorio a Rusia. Advirtió que los aliados occidentales deben estar preparados para aumentar la presión sobre Rusia si es necesario.

Durante una llamada el miércoles entre los líderes de los países involucrados en la “coalición de lo dispuesto”, aquellos que están preparados para ayudar a vigilar cualquier acuerdo de paz futuro entre Moscú y Kiev, Starmer enfatizó que cualquier acuerdo de alto el fuego debe proteger la “integridad territorial” de Ucrania.

“Las fronteras internacionales no pueden ser, y no deben ser cambiadas por la fuerza”, dijo.

Kiev ha insistido durante mucho tiempo en que las salvaguardas contra futuros ataques rusos proporcionados por sus aliados occidentales serían una condición previa para lograr un final duradero para los combates. Sin embargo, muchos gobiernos occidentales han dudado en cometer personal militar.

Los países de la coalición, que incluye a Francia y el Reino Unido, han estado tratando de asegurar el respaldo de seguridad de los Estados Unidos, en caso de que sea necesario. Después de las reuniones virtuales del miércoles, Macron dijo que Trump dijo a los líderes reunidos que, si bien la OTAN no debe ser parte de futuras garantías de seguridad, “Estados Unidos y todas las partes involucradas deberían participar”.

“Es una aclaración muy importante que hemos recibido”, dijo Macron.

Trump no hizo referencia a ningún compromiso de seguridad de los Estados Unidos durante sus comentarios a los periodistas el miércoles.

Algunos ucranianos son escépticos

Con otra reunión de alto nivel en el futuro de su país en el horizonte, algunos ucranianos expresaron escepticismo sobre las perspectivas de la cumbre.

Oleksandra Kozlova, de 39 años, que trabaja en una agencia digital en Kiev, dijo el miércoles a The Associated Press que cree que los ucranianos “ya han perdido la esperanza” de que se pueden avanzar significativos para terminar la guerra.

“No creo que esta ronda sea decisiva”, dijo. “Ya ha habido suficientes reuniones y negociaciones que nos prometen, gente común, que algo se resolverá, que las cosas mejorarán, que la guerra terminará. Desafortunadamente, esto no ha sucedido, por lo que personalmente no veo ningún cambio”.

Anton Vyshniak, un vendedor de automóviles en Kiev, dijo que la prioridad de Ucrania ahora debería estar salvando la vida de sus miembros del servicio militar, incluso a expensas de concesiones territoriales.

“En este momento, lo más importante es preservar la vida del personal militar masculino y femenino. Después de todo, no quedan muchos recursos humanos”, dijo. “Las fronteras son fronteras, pero las vidas humanas no tienen precio”.

Rusia y Ucrania.

Zelenskyy dijo el jueves que Ucrania había asegurado la liberación de 84 personas del cautiverio ruso, incluidos soldados y civiles. Los liberados incluyeron personas en poder de Rusia desde 2014, 2016 y 2017, así como soldados que habían defendido la ciudad de Mariupol ucraniana ahora ocupada por Rusia, escribió Zelenskyy en Telegram.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo el jueves que también había recibido 84 soldados como parte de un intercambio de prisioneros.

En otros desarrollos, los ataques rusos en la región Sumy de Ucrania durante la noche del miércoles dieron como resultado numerosas lesiones, dijeron funcionarios regionales ucranianos. Una huelga de misiles en una aldea en la comunidad Seredyna-Budska hirió a una niña de 7 años y un hombre de 27 años, según el gobernador regional Oleh Hryhorov. La niña fue hospitalizada en condición estable.

En Rusia, un ataque con aviones no tripulados ucranianos dañó varios edificios de apartamentos en la ciudad sur de Rostov-on-Don, cerca de la frontera con Ucrania, donde 13 civiles fueron heridos, según el gobernador interino de la región, Yuri Slyusar. Dos de los heridos fueron hospitalizados en estado grave, dijo Slyusar.

Spike informó desde Budapest, Hungría. Los escritores de Associated Press Lorne Cook en Bruselas; Hanna Arhirova en Kyiv, Ucrania; Katie Marie Davies en Manchester, Inglaterra; Dasha Litvinova en Tallin, Estonia y Will Weissert en Washington contribuyeron a este informe.

Siga la cobertura de AP de la guerra en Ucrania en https://apnews.com/hub/russia-ukraine





