CNN Data Chief destaca por qué Trump está tan obsesionado con hablar sobre este tema clave





Enten destacó los datos de las encuestas que muestran cómo el índice de aprobación neto de Trump (porcentaje de aprobación menos por ciento de desaprobación) en el crimen ha aumentado de -13 en marzo de 2024 (en un análisis de su primer mandato) a +1 este mes.

La última cifra de encuestas, señaló, no tiene en cuenta la situación en la capital de la nación, pero cuenta que Trump federalizando a la Guardia Nacional de California para responder a las protestas en su mayoría pacíficas contra su agenda de inmigración en Los Ángeles.

Además de federalizar a la fuerza policial en Washington, Trump también desplegó cientos de tropas de la Guardia Nacional para luchar contra lo que describió como “derramamiento de sangre, bedlam y miseria y peor“(En realidad, el crimen violento informado ha caído en la capital de la nación).

“Creo que los demócratas tienen que entender que los estadounidenses son mucho más agresivos con el crimen de lo que piensan que son”, dijo Enten a Kate Bolduan de CNN.

Más tarde continuó: “El crimen es uno de los mejores problemas de Trump. Es una de las razones por las que quiere hablar sobre el crimen, porque lo favorece”.

Enten continuó señalando que Trump se está “elevando” a Joe Biden como “Air Jordan” sobre el crimen, y el presidente cuenta con un índice de aprobación neto de +1 sobre el tema en comparación con su predecesor, quien registró un -26 el año pasado.

“Fue uno de los peores problemas de Biden. Concedido, casi todos los problemas fueron uno de los peores problemas de Biden”, agregó.

A medida que se acercan el año a mitad de período, Enten señaló que los votantes han seguido del lado de los republicanos cuando se les preguntó qué partido se alinea más cerca de sus puntos de vista sobre el crimen y la vigilancia.

“Así que los republicanos en la Cámara, los republicanos en el Senado. Absolutamente quieren hablar de delitos”, dijo. “Cuanto más sientan que estamos hablando del crimen, mejor sienten que el paisaje electoral es para ellos”.

