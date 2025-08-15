Actualizaciones en vivo: Trump se dirige a Alaska para una reunión crucial con Putin







El presidente Trump salió de Washington justo después de que salga el sol, se dirigió al oeste para su primera reunión con el presidente ruso Vladimir Putin en años y uno que establecerá el tono para el futuro de las conversaciones de paz en la Guerra de Rusia-Ukraine.

La reunión en una base de la Fuerza Aérea a las afueras de Anchorage, Alaska, se unió en poco más de una semana. Será el primer viaje de Putin a los Estados Unidos en una década.

Los líderes están listos para sentarse para una charla individual alrededor de las 3:30 p.m. EDT, seguido de una reunión más grande y luego una conferencia de prensa. Brett Samuels de The Hill está en la piscina de la prensa de la Casa Blanca, con un asiento de primera fila para los eventos.

Trump dijo el jueves que sabrá minutos en la cumbre si será “una buena reunión o una mala reunión”, lo que sugiere que este último terminaría con las conversaciones entre los dos líderes “muy rápidamente”.

Mientras tanto, en DC el jueves por la noche, la Fiscal General Pam Bondi ordenó al alcalde Muriel Bowser que ponga fin a las políticas de la ciudad que evitaban que la policía trabajara con la Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Llamó a Terry Cole, el administrador de la Agencia de Control de Drogas, el “Comisionado de Policía de Emergencia” del distrito, dándole comando sobre el departamento de policía.

Ponte al día aquí: 5 preguntas antes de la reunión de Trump-Putin

El impulso del Partido Republicano para el paquete de ayuda de Ucrania crece a medida que Trump se sienta con Putin

La redistribución de distritos de California ejerce presión sobre Illinois, Nueva York

Siga todo el día para obtener actualizaciones.





Fuente