Trump busca demandar a California por un esfuerzo de transporte limpio







La administración Trump está tratando de demandar a California para tratar de detener el estado de hacer cumplir su esfuerzo para electrificar su flota de camiones.

La administración archivado mociones Para unirse a los casos existentes contra el estado sobre sus reglas que buscan reducir la contaminación y las emisiones de calmamiento de planetas de los camiones.

Los movimientos se producen después de que la administración Trump eliminó las reglas de California, pero lo hizo de manera legalmente disputada.

Ahora, la administración Trump y los fabricantes de camiones están acusando al estado de hacer cumplir los estándares ahora aluminados a través de su “asociación de camiones limpios” bajo el cual las compañías de camiones acordaron seguir las reglas del estado a cambio de cierta flexibilidad adicional.

La Junta de Recursos Air de California, que está a cargo de las reglas del camión, declinó hacer comentarios.

En cuestión son las reglas de California, incluidas las Regla avanzada de camiones limpiosque requeriría un gran porcentaje de camiones vendidos en el estado para ser eléctricos para 2035.

En 2023, un grupo de fabricantes de camiones acordó cumplir con los estándares de California A cambio de algunas concesiones del estado en lo que se conoció como la asociación de camiones limpios.

Según la Ley de Aire Limpio, California debe obtener la aprobación federal de sus regulaciones de automóviles. La administración Biden aprobó la regla del estado.

Este año, sin embargo, el Congreso y el Presidente Trump aprobaron una resolución utilizando la Ley de Revisión del Congreso para anular la aprobación de la Regla de California.

La medida ocurrió a pesar de las determinaciones del parlamentario del Senado y la Oficina de Responsabilidad del Gobierno, un perro guardián del Congreso no partidista, que decía que no estaba sujeto a la Ley de Revisión del Congreso.

Ahora, la administración Trump argumenta en la corte que California ha tratado de hacer cumplir sus reglas a través de la asociación de camiones limpios, describiendo el esfuerzo del estado como un “acto impresionante de desafío”.

A principios de esta semana, Daimler Truck North America, International Motors, Paccar y Volvo Group North America demandaron a la administración Trump para tratar de eliminar las reglas del estado y la asociación.





