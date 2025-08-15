La entrevista viral de CNN con pastores no es solo una tontería de la derecha

Este artículo es parte del boletín de política quincenal de HuffPost. Haga clic aquí para suscribirse.

“En mi sociedad ideal, votaríamos como hogares”, dijo Doug Wilson, un pastor extremo de derecha en un Video clip publicado en xanteriormente conocido como Twitter. “Y normalmente yo sería el que emitiría el voto, pero emitiría el voto después de haberlo discutido con mi hogar”.

Formó parte del segmento CNN del jueves pasado sobre Wilson, quien cree en la reconstrucción cristiana, una versión extrema del cristianismo que no apoya el derecho de las mujeres a votar. Pero si eso no fue lo suficientemente perturbador por sí solo, el Secretario de Defensa Pete Hegseth reposté el video la semana pasada, Simplemente comentando “todo Cristo para toda la vida”. Cuando la revista Slate se acercó al Pentágono a principios de esta semana Buscando aclaración Sobre si Hegseth creía que las mujeres deberían votar, un portavoz de la agencia respondió con una declaración que especialmente no dijo que Hegseth creyera en el derecho de las mujeres a votar.

Cuando se le pidió comentarios, el Pentágono señaló a HuffPost a una transcripción de una conferencia de prensa del jueves en la que un portavoz responde a un periodista diciendo: “”En su segunda pregunta sobre la 19a enmienda, por supuesto, el Secretario piensa que las mujeres deberían tener derecho a votar “. dijo Kingsley WilsonSecretario de prensa del Departamento de Defensa. “Esa es una pregunta estúpida”.

Ella no explica por qué Hegseth volvió a publicar el video.

Julie Ingersoll, profesora de estudios religiosos de la Universidad del Norte de Florida que se centra en el reconstruccionismo cristiano, advierte La creencia no es tan marginal como podría pensar.

“Son explícitos sobre el hecho de que las mujeres deberían presentar. El modelo para las mujeres no debería tener un voto ya está allí”, dijo a HuffPost.

Visite rápidamente los comentarios sobre el video Hegseth se rehichó: “Ves mucha gente [on social media] Decir: ‘No veo nada de malo en esto’ “, dijo Ingersoll.” Es un número impactante de personas “.

La oposición a la votación de las mujeres no es nueva: después de que la enmienda 19 otorgó los derechos de voto de las mujeres en 1920, hubo muchos detractores – Pero en el segundo mandato de Trump, el Proponentes de estas creencias Ciertamente están sintiendo la oportunidad de hacer algún daño real.

Hace unos años, la idea de que las mujeres no deberían tener el voto sería vista como una postura absurda, cerca de la teoría de la conspiración. Pero en los últimos años, como Las posturas de extrema derecha se vuelven más convencionales y llamado Roles de género “tradicionales” Reemerger como un tema de conversación cultural, se siente mucho más peligroso. Cuando se debe preguntar a un miembro del gabinete del presidente sobre si se encuentra detrás de la 19a enmienda, ¿qué significa eso para dónde están soplando los vientos políticos?

Los expertos no creen que el derecho de las mujeres al voto esté en peligro inminente, pero cepillarlo como tonterías de derecha no es necesariamente la forma correcta de abordar este movimiento tampoco.

“La caracterización de [Wilson] Como el ‘extremismo’ puede ser problemático “, dijo Ingersoll.” Crees que no tienes que prestarle atención, pero han estado construyendo esto durante años “.

Existe una larga relación entre los cristianos evangélicos y el Partido Republicano, como cuando pastores controvertidos como Jerry Falwell y Pat Robertson lideraron el movimiento para empujar a más cristianismo a la vida pública. Pero Ingersoll dice que el segundo término de Trump está en un nuevo terreno. “La derecha religiosa siempre ha estado en la sala, pero no en la forma en que están los nacionalistas cristianos hoy”.

Los opositores a los derechos de las mujeres han sido envalentonado por Trump, quien ha estado dispuesto a implementar una agenda nacionalista cristiana a cambio de votos. (Él también tiene un historial malo Cuando se trata de Respetando a las mujeres.)

“Trump puede ser presidente siempre que esté haciendo la voluntad de Dios”, Ingersoll resumió el pensamiento.

Aunque Trump negó haber participado en la campaña en la campañaha estado utilizando Project 2025, la Guía de Política Ultraconservadora, como un libro de jugadas para su segundo mandato. Uno de los arquitectos de la misma, Russell Vought, ahora es El jefe de la Oficina de Gestión del Personal, la poderosa agencia que supervisa la fuerza laboral de funcionario del gobierno federal.

“El Proyecto 2025 fue escrito por nacionalistas cristianos”, dijo Ingersoll. “Y ese es a quién ha contratado la administración”. La administración ha implementado políticas que permitir que los trabajadores federales proseliticen en el trabajolanzó grupos de trabajo de sesgo anticristiano basados en reclamos falsos de discriminacióny permitió que las iglesias exentas de impuestos participen en actividades políticasun debilitamiento significativo de la separación de la iglesia y el estado.

Probablemente sería difícil para la administración Trump liderar un esfuerzo para derogar una enmienda constitucional, que es lo que se requeriría para despojar el derecho de las mujeres a votar en el papel. Pero eso no significa que no puedan dar un golpe serio a los derechos de las mujeres.

“Detendrán a las mujeres votar de la misma manera que impidieron que los negros voten”, dijo Ingersoll.

La derecha conservadora tiene Pasé décadas retrocediendo la Ley de Derechos de Votola histórica legislación de derechos civiles que protegía el derecho de los negros a votar. Pero la estrategia nunca ha sido revocarlo directamente, lo que probablemente causaría la protesta pública y las acusaciones difíciles de denunciar del racismo. Ni el derecho ha atacado directamente el sufragio masculino universal codificado En la 14a enmienda, que sería aún más difícil por las mismas razones. En cambio, el plan ha sido simplemente para alejar en la capacidad de acceder a esos derechos.

Hay innumerables leyes en todo el país que dificultan que las personas marginadas voten, muchas de las cuales afectar desproporcionadamente a los votantes negros. Las leyes de identificación de votantes que requieren licencias de conducir, certificados de nacimiento o pasaportes para emitir una boleta innata restricciones a los ciudadanos sin esos documentos, que a menudo cuestan dinero y tiempo para obtener. Los funcionarios del gobierno han alterado los tiempos y ubicaciones de dónde pueden votar las personas, como eliminar los primeros días de votación, cerrar las ubicaciones de las encuestas o reducir el acceso a las boletas por correo. Estas restricciones pueden dificultar que las personas que no trabajan horas tradicionales o que viven en áreas rurales arrojan una votación.

También ponen en riesgo a las mujeres: es más probable que las mujeres tengan trabajos bajos o múltiples sin esas horas tradicionales o estar ocupado con ser el cuidador primario de sus hijos y otros familiares.

“Las diferentes políticas para dificultar que las personas voten afectarán a las mujeres de todos los orígenes de diferentes orígenes”, dijo a HuffPost Kelly Marino, profesora asociada de la historia de la Universidad de Sacred Heart que se especializa en el sufragio femenino y otros problemas de género.

De hecho, ya lo estamos viendo: en abril, la Cámara aprobó la Ley de Save, legislación que efectivamente despojaría a las mujeres casadas de sus derechos de voto. El proyecto de ley tendría requerido registrarse para votar usando el nombre en el certificado de nacimiento o pasaporte, que a menudo no coincide con las identificaciones de mujeres casadas, ya que muchas mujeres toman el apellido de su cónyuge. Según Politico, se estima 69 millones de mujeres tienen un certificado de nacimiento que no coincide con su nombre legal. Si se convierte en ley, millones de personas habrán tenido que pagar para alterar sus certificados de nacimiento o pagar para obtener un nuevo pasaporte. Hasta ahora no se ha tomado en el Senado.

Y la estrategia de atribuir a los derechos de eliminación en lugar de eliminar los derechos ya se ha utilizado contra las mujeres, aunque en otro ámbito. Durante años, los conservadores persiguieron un antiaborto estrategia de construcción camino bloquear después camino bloquear a accesorio La atención reproductiva, incluso cuando las personas embarazadas todavía tenían derecho al aborto en el papel.

Cuando el movimiento culminó en la revocación de los derechos del aborto nacional en el caso de la Corte Suprema de 2022 Dobbs v. Jackson, la mayoría conservadora enmarcó la decisión no como eliminar un derecho constitucional, Pero como otorgar permiso para que los estados regulen, incluso prohibiendo, lo que alguna vez había sido un derecho nacional. “[T]El pueblo de los diversos estados puede evaluar esos intereses de manera diferente ”, el juez Samuel Alito escribió En la opinión mayoritaria.

En concurrencia, el juez Brett Kavanaugh agregó gliblemente: “¿Puede un residente estatal residente de ese estado de viajar a otro estado para obtener un aborto? En mi opinión, la respuesta no se basa en el derecho constitucional a los viajes interestatales”.

Pero además de una objeción cultural y religiosa a la independencia de las mujeres, existe un factor político muy real y está muy por detrás del impulso para negar la votación a las mujeres: cuando las mujeres ganaron el derecho al voto, cambió el panorama político.

En las últimas décadas, el número de votantes ha aumentado constantemente. En cada elección presidencial desde 1984, Las mujeres han resultado en números más altos que los hombres. También hay una gran brecha de género entre los dos partidos, con mujeres inclinadas para los demócratas en comparación con los hombres.

La brecha es aún más amplia para las mujeres jóvenes, que tienen volverse cada vez más liberal. Un ballup análisis de votación descubrió que entre 2017 y 2024, un promedio del 40% de las mujeres de entre 18 y 29 años identificadas como liberales, un aumento de 12 puntos entre los años 2001 a 2007. Este aumento también ha coincidido con un número récord de mujeres elegidas para un cargo público.

Salvo cualquier cambio drástico, es probable que el número de mujeres que se identifican como liberales o democráticos continúen aumentando. Por eso los conservadores sugieren grandes cambios: en 2016, después de una lucha encuesta sugirió que la demócrata Hillary Clinton ganaría fácilmente las elecciones presidenciales si solo las mujeres votaron, y Trump si solo los hombres votaron, El hashtag #REPALTHE19th se volvió viral en las redes sociales.

Ocho años después, el panorama político es muy diferente. Pero los expertos piensan que las mujeres votantes continuarán retrocediendo las políticas del Partido Republicano y los funcionarios.

20 años deGratisPeriodismo Tu apoyo alimenta nuestra misión Tu apoyo alimenta nuestra misión Durante dos décadas, HuffPost ha sido valiente, inquebrantable e implacable en la búsqueda de la verdad. Apoye nuestra misión de mantenernos por los próximos 20: no podemos hacer esto sin usted. Seguimos comprometidos a proporcionarle el periodismo inquebrantable y basado en hechos que todos merecen. Gracias nuevamente por su apoyo en el camino. ¡Estamos realmente agradecidos por lectores como tú! Su apoyo inicial nos ayudó a llevarnos aquí y reforzó nuestra sala de redacción, lo que nos mantuvo fuertes durante los tiempos inciertos. Ahora a medida que continuamos, necesitamos su ayuda más que nunca. Esperamos que se una a nosotros una vez más. Seguimos comprometidos a proporcionarle el periodismo inquebrantable y basado en hechos que todos merecen. Gracias nuevamente por su apoyo en el camino. ¡Estamos realmente agradecidos por lectores como tú! Su apoyo inicial nos ayudó a llevarnos aquí y reforzó nuestra sala de redacción, lo que nos mantuvo fuertes durante los tiempos inciertos. Ahora a medida que continuamos, necesitamos su ayuda más que nunca. Esperamos que se una a nosotros una vez más. Apoya a HuffPost Ya contribuido? Inicie sesión para ocultar estos mensajes.