Mira en vivo: Trump, Putin celebra la conferencia de prensa en Alaska







Se espera que el presidente Trump y el presidente ruso Vladimir Putin hablen en una conferencia de prensa conjunta el viernes después de su primera interacción cara a cara desde el primer mandato de Trump.

Los dos líderes aterrizaron en Anchorage, Alaska, el viernes por la tarde antes de la muy esperada reunión sobre la guerra de Rusia en Ucrania.

Trump dijo temprano el viernes que no usaría la reunión como una plataforma para negociar para Ucrania y amenazó con “alejarse” de la conversación si Putin no está dispuesto a hacer un acuerdo de paz que Estados Unidos considere aceptable.

“Creo que va a funcionar muy bien, y si no es así, volveré a casa muy rápido”, dijo a Bret Baier a Air Force One de Fox News.

Los comentarios se producen días después de que el presidente buscó asegurar a los aliados europeos que no abogaría por un intercambio de tierras entre Rusia y Ucrania.

La reunión comenzó alrededor de las 3 pm EDT y se espera que los dos líderes dan comentarios después de la cumbre.

Mira el video en vivo de arriba.





Fuente