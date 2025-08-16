La administración Trump ignora la fecha límite de Chuck Schumer para los archivos de Epstein





Washington – El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer (DN.Y.), acusó el viernes a la administración Trump de “romper la ley” al ignorar su demanda de archivos gubernamentales sobre el predicador sexual tardío Jeffrey Epstein.

La carta de los demócratas le dio al Fiscal General Pam Bondi una fecha límite del 15 de agosto para el material, pero el Departamento de Justicia no ha respondido a la solicitud.

“Es el 15 de agosto, la fecha límite para que Trump y Bondi nos liberen los archivos de Epstein bajo la regla de 5”, Schumer dijo el viernes en las redes sociales. “Ahora están violando la ley para ocultar los archivos”.

Un portavoz del Departamento de Justicia no respondió a una solicitud de comentarios el viernes.

Epstein, un financiero y ex amigo del presidente Donald Trump, fue arrestado por primera vez por cargos de adquirir un menor por prostitución en 2006. Se declaró culpable de los cargos estatales en un acuerdo que lo dejó en el gancho de los delitos federales. El Departamento de Justicia trajo cargos en 2019 después de que el alcance de los crímenes de Epstein llamó más atención, pero Epstein murió por suicidio en su celda de la prisión poco después de ser arrestado.

Bondi y otros funcionarios del Departamento de Justicia dijeron a principios de este año que liberarían los archivos de Epstein, durante mucho tiempo el tema de las especulaciones sobre quién más podría estar implicado en los crímenes de Epstein, pero el mes pasado dijo que no saldría más información. El nombre de Trump es Según se informa, mencionado en los archivos repetidamente, aunque no necesariamente en relación con las irregularidades. El rechazo ha enfurecido a algunos miembros de la base de apoyo de Trump.

Schumer y otros demócratas han acusado a Trump de hacer todo lo posible para distraer del asunto de Epstein, incluida la adquisición de Trump del Departamento de Policía de DC en respuesta a una dudosa “emergencia del crimen”.

20 años deGratisPeriodismo Tu apoyo alimenta nuestra misión Tu apoyo alimenta nuestra misión Durante dos décadas, HuffPost ha sido valiente, inquebrantable e implacable en la búsqueda de la verdad. Apoye nuestra misión de mantenernos por los próximos 20: no podemos hacer esto sin usted. Seguimos comprometidos a proporcionarle el periodismo inquebrantable y basado en hechos que todos merecen. Gracias nuevamente por su apoyo en el camino. ¡Estamos realmente agradecidos por lectores como tú! Su apoyo inicial nos ayudó a llevarnos aquí y reforzó nuestra sala de redacción, lo que nos mantuvo fuertes durante los tiempos inciertos. Ahora a medida que continuamos, necesitamos su ayuda más que nunca. Esperamos que se una a nosotros una vez más. Seguimos comprometidos a proporcionarle el periodismo inquebrantable y basado en hechos que todos merecen. Gracias nuevamente por su apoyo en el camino. ¡Estamos realmente agradecidos por lectores como tú! Su apoyo inicial nos ayudó a llevarnos aquí y reforzó nuestra sala de redacción, lo que nos mantuvo fuertes durante los tiempos inciertos. Ahora a medida que continuamos, necesitamos su ayuda más que nunca. Esperamos que se una a nosotros una vez más. Apoya a HuffPost Ya contribuido? Inicie sesión para ocultar estos mensajes.

La carta de Schumer es probablemente la menor de los dolores de cabeza de Epstein de la administración Trump. El martes, el Departamento de Justicia enfrenta una fecha límite para dar el material al Comité de Supervisión de la Cámara liderado por los republicanos en respuesta a una citación, y un grupo bipartidista de legisladores de la Cámara de Representantes está tratando de forzar un voto en septiembre sobre la legislación que exige los documentos de Epstein.

Al igual que con una citación, si los demócratas del Senado quieren obligar a la administración a cumplir con su solicitud, pueden demandar en un tribunal federal, aunque el proceso legal puede llevar años. Schumer exigió al líder de la mayoría del Senado John Thune (Rs.D.) nombrar un abogado.

“Si él elige la complicidad, los llevaremos a cortejarnos”, dijo Schumer.





Fuente