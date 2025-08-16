Trump dice que el progreso se hizo, pero no hay trato con Putin en la cumbre de Alaska

Trump dice que el progreso se hizo, pero no hay trato con...







La base conjunta Elmendorf-Richardson, Alaska-El presidente Trump dijo el viernes que progresó en puntos clave durante una reunión con el presidente ruso Vladimir Putin, pero no especificó cuáles fueron esos puntos o qué desacuerdos quedaron para lograr la paz en Ucrania.

“No llegamos allí, pero tenemos una buena oportunidad”, dijo Trump, señalando que no hubo un acuerdo final de las conversaciones del viernes.

El presidente no tomó preguntas ni ofreció ningún otro detalle. Indicó que hablaría con los líderes europeos y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky después de la cumbre del viernes en Alaska.

A pesar de que ambos líderes hablaron de progreso, ninguno ofreció ningún detalle sobre cómo se veía en términos tangibles.

“Tuvimos una reunión extremadamente productiva, y se acordó muchos puntos. Solo hay unos pocos que quedan”, dijo Trump. “Algunos no son tan significativos. Uno es probablemente el más significativo”.

Trump y Putin se conocieron durante aproximadamente tres horas. Lo que se suponía que era una reunión individual se convirtió en una reunión de tres contra tres con los principales ayudantes, con Trump unido por el Secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial Steve Witkoff.

Mientras Putin hablaba en la conferencia de prensa conjunta del viernes, Trump en su mayoría mantuvo una cara seria y rara vez miraba a su homólogo ruso.

El presidente ruso advirtió a los líderes en Europa y en Ucrania contra la reducción de cualquier progreso que se realizó durante las discusiones del viernes.

En una apelación a Trump, Putin dijo que Rusia-US había alcanzado un punto bajo en 2022, cuando habló por última vez con el entonces presidente Biden.

Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022 después de acumular tropas cerca de la frontera.

Trump y otros funcionarios de la Casa Blanca habían pasado días atenuando las expectativas de que llegaría a un acuerdo de paz el viernes con Putin.

Aún así, la Casa Blanca extendió la alfombra roja para Putin en Alaska, literalmente. Las autoridades desplegaron alfombras rojas para que Trump y Putin caminaran al aterrizar en la base aérea.

Los dos hombres tuvieron un cálido apretón de manos en la primera reunión, y montaron solos en la limusina presidencial y fueron vistos riéndose mientras conducían desde el asfalto hasta el sitio de la cumbre. No respondieron preguntas de los periodistas durante su saludo o durante su sentado con los mejores ayudantes.

Mientras Trump concluyó sus comentarios, sugirió que pudiera estar viendo a Putin nuevamente en el futuro cercano. En los últimos días, Trump indicó que la reunión del viernes era un precursor de una cumbre con Putin y Zelensky que podrían lograr la paz.

“La próxima vez en Moscú”, respondió Putin en inglés.

Actualizado a las 7:39 pm





