Tom Cruise declina la invitación de honor del Centro Kennedy de Trump

Los planes originales de Donald Trump para que Tom Cruise recibiera un honor del Centro Kennedy no fue como esperaba el presidente.

Un portavoz de Cruise no respondió a la solicitud de comentarios de HuffPost.

Trump presentó el miércoles a los cinco homenajeados: la leyenda de la discoteca Gloria Gaynor, el cantante de country George Strait, la banda de rock Kiss, el actor “Rocky” Sylvester Stallone y el actor-singer Michael Crawford.

“Mira, la mujer es una diosa y merece todas las flores que se le presentan”, escribió Navarro en un subtítulo de Instagram ese día. “Pero desearía que no aceptara un premio de las manos de un hombre que ha atacado los derechos y la historia de las mujeres, las personas de color y LGBTQ”.

Ella agregó: “Trump es una mancha en el prestigio y la importancia del KCH”.

“Diría que estaba involucrado alrededor del 98%. Todos me pasaron por mí”, dijo Trump. “Dije mucho. Estaban demasiado despertados. Tenía un par de Wokesters. Ahora, tenemos grandes personas. Esto es muy diferente de lo que solía ser, muy diferente”.



Fuente

