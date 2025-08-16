El CEO de la compañía de protesta pagada dice que funciona con ambos lados del pasillo

El CEO de la compañía de protesta pagada dice que funciona con...







(Periódico) – El presidente Trump alegó el viernes que los demócratas son Presentadores que pagan Para luchar contra sus políticas de crímenes de Washington, DC. Pero, ¿cómo funcionan realmente las protestas pagas?

Newsnation habló con Adam Swart, el CEO de Crowds on Demand, sobre su compañía Eso proporciona servicios “para campañas de defensa impactantes, demostraciones, acrobacias de relaciones públicas, multitudes para alquiler y eventos corporativos”, según su sitio web.

“Todos nuestros manifestantes son defensores sinceros de la causa en cuestión. Hemos estado en el negocio 13 años, por lo que tenemos una gran lista de personas que conocemos y tenemos redes de otras personas a las que podemos pedir que se les compense por expresar sus puntos de vista sinceros”, dijo Swart.

Swart dijo que la compensación por las protestas suele estar en los bajos cientos de dólares, dependiendo de la tarea. Dijo que organizar una protesta “es como comprar un anuncio”.

Dijo que su compañía recibe solicitudes de causas conservadoras y liberales.

“Hemos tenido claro que trabajamos con liberales y conservadores en causas que se alinean con los valores de sentido común. Los demócratas están contratando a nuestra empresa, y también los republicanos”, dijo.

No reveló de qué protestas se le ha pedido a su compañía que sea parte.

Swart dijo previamente a Newsnation que rechazó $ 20 millones para proporcionar manifestantes para “Buen problema viveProtestas en julio.

“Lo estoy rechazando no porque no quiera tomar el negocio, sino porque, francamente, esto será ineficaz; nos hará ver a todos”, dijo Swart sobre las protestas anti-Trump en ese momento.





