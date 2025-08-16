“El Presidente ha hecho esta afirmación una y otra vez que los Estados Unidos supuestamente han proporcionado triple la ayuda a Ucrania que tiene Europa”. Dale dijo el jueves Durante una aparición en “News Central”.
CNN emitió imágenes del momento antes de que Dale lo desacreditara: “Esa cifra de $ 350 mil millones y esa cifra de $ 100 mil millones no solo no es precisa, es una inversión de la realidad. En realidad, es Europa la que ha brindado más ayuda en tiempo de guerra a Ucrania que los Estados Unidos”.
“Entonces, ¿cómo intenta la Casa Blanca defender este reclamo?” Preguntó Dale. “Bueno, con algunas matemáticas muy malas. Les contacté a ellos para hacer comentarios sobre la cifra de $ 350 mil millones, y lo que hicieron fue citar esta cifra del Inspector General de aproximadamente $ 185 mil millones”.
Dale explicó que este último número se llegó al agregar “$ 20 mil millones en préstamos”, sin embargo, que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos acordó desembolsar a Ucrania en diciembre (como parte de $ 50 mil millones G7 Préstamos extraordinarios de aceleración de ingresos iniciativa).
“Está bien, bien”, dijo Dale. “Pero luego agregaron cosas como $ 93 mil millones en inflación que enfrentan los hogares estadounidenses a raíz de la invasión. Ahora, no tengo idea de cómo la inflación, los costos más altos para las familias estadounidenses equivalen a ayudar en Ucrania, pero tampoco creo que lo hagan”.
“Y esa no es la única afirmación absurda que el presidente Trump ha hecho sobre la guerra en los últimos días”, agregó. “También afirmó en la Casa Blanca el lunes que Rusia habría estado en Kiev … dentro de las cuatro horas posteriores a la invasión si solo hubieran tomado la carretera”.
20 años deGratisPeriodismo
Tu apoyo alimenta nuestra misión
Tu apoyo alimenta nuestra misión
Apoya a HuffPost
Ya contribuido? Inicie sesión para ocultar estos mensajes.
Triunfo reclamado Un general ruso tenía la idea “brillante” de pasar por tierras de cultivo.
“Toneladas de tanques rusos y otros vehículos blindados estaban usando terreno pavimentado”, respondió Dale en CNN. “Algunos se quedaron atrapados en el barro, pero no dejaron de llegar a Kiev porque se olvidaron de la existencia de terreno pavimentado”.
Dale tiene Publicado una verificación de hechos más completa Citando al analista militar líder Rob Lee, miembro principal del programa Eurasia del Instituto de Investigación de Política Exterior, quien dijo: “Las fuerzas rusas usaron carreteras y carreteras tanto como sea posible durante la invasión inicial”.