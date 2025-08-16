Graham predice la guerra de la guerra de Rusia-Ukraine antes del fuego antes de Navidad

Graham predice la guerra de la guerra de Rusia-Ukraine antes del fuego...







El senador Lindsey Graham (Rs.C.) predijo el viernes que la Guerra de Rusia-Ucrania podría terminar antes de Navidad, si hay una reunión trilateral entre el presidente Trump, el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

“No se equivoquen, esta guerra es una guerra de agresión de Putin contra Ucrania. Sin embargo, siempre he dicho que Ucrania no desalojará a todos los soldados rusos y Putin no va a tomar Kiev”, Graham, un aliado de Trump y un firme defensor de Ucrania, dicho En una publicación en la plataforma de redes sociales X. “La clave para terminar esta guerra honorablemente y justa es crear una infraestructura de disuasión que Biden y Obama no hicieran, lo que evitará una tercera invasión”,

“Si de hecho hay una reunión trilateral entre el presidente Trump, el presidente Zelensky y Putin, entonces soy cautelosamente optimista de que esta guerra terminará mucho antes de Navidad”, predijo el republicano de Carolina del Sur.

Trump, junto con el Secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial Steve Witkoff, se reunieron el viernes con Putin, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, y el principal asesor de política exterior Yuri Ushakov, para una reunión de puerta cerrada en la base conjunta Elmendorf-Richardson cerca de Anchorage, Alaska.

El presidente dijo después de la reunión que ambas partes avanzaron en puntos clave durante el grupo, pero no compartió ningún detalle o qué puntos de conflicto permanecen en los esfuerzos para alcanzar un posible alto el fuego entre Rusia y Ucrania.

“No llegamos allí, pero tenemos una buena oportunidad”, dijo Trump.

Más tarde, durante una entrevista con Sean Hannity de Fox News, Trump dijo que depende de Zelensky hacer un acuerdo de paz, lo que indica que hay “uno o dos” puntos de conflicto para martillarse antes de implementar una tregua potencial.

“Quiero decir, estábamos juntos casi tres horas, y fue muy extenso, y acordamos muchos puntos. Quiero decir, se acordaron muchos puntos, pero no hay tanto, como saben, uno o dos elementos bastante importantes, pero creo que se pueden llegar a ellos”, dijo Trump el viernes por la noche mientras está en “Hannity”.

Trump dijo que probablemente asistirá a cualquier reunión entre Putin y Zelensky.

“Y si quisieran, estaría en la próxima reunión. Van a organizar una reunión ahora … no es que quiera estar allí, pero quiero asegurarme de que se haga”, dijo el presidente. “Y tenemos una buena oportunidad de hacerlo”.

Graham, quien ha encabezado un proyecto de ley de sanciones contra Rusia que abofetearía un arancel del 500 por ciento sobre las importaciones de cualquier país que compre el uranio, el gas y el petróleo de Moscú, dijo que si la posible reunión trilateral no tiene lugar, Trump “puede tener que ir a todos para castigar a quienes compran petróleo y gas rusos baratos, apuntalar la máquina de guerra de la guerra”.

“Bien hecho, señor presidente”, agregó el senador de Carolina del Sur.

Graham también predijo el viernes que los intercambios de tierras entre los dos países de Europa del Este probablemente serán parte de cualquier acuerdo negociado.

“Habrá intercambios de tierras. No se puede desalojar a todos los rusos, pero los ucranianos harán ese acuerdo, no Estados Unidos, Ucrania llegará a ese acuerdo, y Trump puso en marcha el final de esta guerra. Ahora”, dijo el senador republicano en Fox News. “Nunca he sido más optimista de lo que soy ahora”.





