‘¡Estoy bien!’: Jake Tapper de CNN atrapó torpemente en el micrófono caliente en medio de la cumbre de Trump-Putin

El anfitrión de CNN, Jake Tapper, parecía molesto el viernes mientras estaba atrapado en un micrófono caliente durante la cobertura especial de la red en vivo de la reunión del presidente Donald Trump con el dictador ruso Vladimir Putin en Alaska.

Después de un descanso comercial, la red se cortó de Tapper, que comenzó la hora, ya que normalmente recibe a “el líder” de 5 pm a 7 pm EST, antes de que su colega, Anderson Cooper, intentara devolverlo en Anchorage.

“Estoy bien, solo dame mi programa”, dijo un tape aparentemente agitado después de segundos de silencio después de la transición.

“¡Tu programa está de vuelta!” Respondió Cooper, quien rompió brevemente una sonrisa.

“Muy bien, aquí vamos …” Comenzó Tapper, quien trajo al senador Adam Schiff (D-Calif.) Para una entrevista en vivo.

Minutos después, Schiff le informó a Tapper que lo “perdió” cuando el anfitrión comenzó a preguntar sobre cómo Ucrania tiene en cuenta las conversaciones.

“Hoy estamos teniendo problemas reales de comunicaciones, lo siento. Si alguien puede oírme, vayamos a arrojarlo de regreso a Nueva York”, dijo Tapper, quien comenzó a hablar segundos más tarde solo para ser interrumpido por Cooper, quien reconoció los aparentes problemas técnicos.

Más tarde, Cooper lo arrojaría a Tapper después de los Hiccups anteriores.

