Trump, Zelensky se reunirá el lunes en la Casa Blanca

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se reunirá con el presidente Trump el lunes en la Casa Blanca después de la cumbre de Trump con el presidente ruso Vladimir Putin en Alaska.

Trump habló con Zelensky y los líderes europeos mientras estaba en Air Force One regresando a casa desde su primera reunión cara a cara con Putin desde su primer mandato en el cargo.

“Fue determinado por todo lo que la mejor manera de poner fin a la horrible guerra entre Rusia y Ucrania es ir directamente a un acuerdo de paz, que terminaría con la guerra, y no un mero acuerdo de alto el fuego, que a menudo no se mantiene”, Trump “, Trump” Publicado en Truth Social temprano el sábado por la mañana.

“El presidente Zelenskyy vendrá a DC, la Oficina Oval, el lunes por la tarde. Si todo funciona, programaremos una reunión con el presidente Putin”, agregó.

Zelensky señaló su apoyo Para una reunión trilateral entre los tres líderes mundiales en una publicación en la plataforma social X.

“El presidente Trump informó sobre su reunión con el líder ruso y los puntos principales de su discusión”, escribió el líder ucraniano. “Es importante que la fortaleza de Estados Unidos tenga un impacto en el desarrollo de la situación”.

“El lunes, me reuniré con el presidente Trump en Washington, DC, para discutir todos los detalles sobre el final del asesinato y la guerra. Estoy agradecido por la invitación”, agregó.

Trump se reunió el viernes en Alaska con Putin para discutir un posible acuerdo de alto el fuego en Ucrania, más de tres años después de que las fuerzas rusas invadieran a la nación de Europa del Este después de acumular tropas cerca de la frontera.

El presidente dijo que la reunión trajo progreso, pero no se hizo ningún acuerdo sobre un alto el fuego. Ofreció pocos detalles sobre lo que discutieron los dos líderes.

Trump había dicho anteriormente que la cumbre del viernes en Alaska estaba estableciendo la mesa para una posible reunión de seguimiento que involucra a Zelensky, y que Ucrania necesitaría participar en cualquier decisión final sobre territorio.

La reunión del lunes marcará la primera vez que Zelensky visita a Washington desde la infame oval de la Oficina Oval a principios de este año en la que Trump y el vicepresidente Vance criticaron al líder ucraniano por no expresar su gratitud por el apoyo de los Estados Unidos.

En las últimas semanas, Trump ha expresado una mayor frustración con Putin y sus ataques en curso contra las ciudades ucranianas y ha amenazado “consecuencias graves” si no se llega a un acuerdo pronto, aunque el viernes dijo que los dos hombres tienen una “relación fantástica”.