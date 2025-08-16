“Por un lado, los funcionarios republicanos se llaman a sí mismos ‘guerreros'”, dijo Clinton en un tweet compartido en x Jueves.
“Por otro lado, se convierten en crybabies llorones al pensar en poner un pie en las calles de DC y el metro de la ciudad de Nueva York que los escolares literal navegan todos los días sin incidentes”, dijo.
“Cosas machistas reales”, agregó Clinton.
El ex Secretario de Estado también parecía hablar directamente con Trump, quien envió a las tropas de la Guardia Nacional esta semana para combatir el crimen de “fuera de control” de DC, a pesar de datos diciendo lo contrario.
Clinton previamente dio la alarma del despliegue sin precedentes de Trump de miles de tropas de la Guardia Nacional a Los Ángeles durante las redadas de inmigración en junio.
“El objetivo de Trump no es mantener a los californianos seguros”, dijo en ese momento. “Su objetivo es causar caos, porque el caos es bueno para Trump”.
20 años deGratisPeriodismo
Tu apoyo alimenta nuestra misión
Tu apoyo alimenta nuestra misión
Apoya a HuffPost
Ya contribuido? Inicie sesión para ocultar estos mensajes.
Fiscal General de DC Brian Schwalb dijo el viernes x Que “al declarar ilegalmente una adquisición de MPD, la administración está abusando de su autoridad temporal y limitada bajo la ley”.
“Esta es la amenaza más grave para la regla en casa que DC ha enfrentado, y estamos luchando por detenerla”, agregó Schwalb.