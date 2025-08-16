Bowser busca tranquilizar a los residentes de DC en medio de la policía federal.







El alcalde de DC Muriel Bowser (D) escribió una carta Para los residentes locales, el viernes que buscan calmar la ansiedad por la adquisición federal de la administración Trump de la aplicación de la ley de Washington.

Según una disposición en la Ley de Regla del Interior del Distrito, el presidente Trump a principios de esta semana desplegó tropas de la Guardia Nacional y funcionarios federales para patrullar las calles en la capital de la nación. Bowser ha lanzado el movimiento como “inquietante y sin precedentes”.

“Ha sido una semana inquietante y sin precedentes en nuestra ciudad. En el transcurso de una semana, el aumento de la policía federal en todo DC ha creado oleadas de ansiedad”, ella “, ella”, ella “, ella”, ella “, ella”, ella “, ella”, ella “, ella”, ella “, ella”, ella “, ella”, ella “, ella”, ella “, ella”, ella “, ella”, ella “, ella”, ella “, ella”, ella “, ella”, ella “, ella”, ella “, ella ha creado” “, ella”, ella “, ella”, ella “, ella ha creado ondas”, “”, ella ha creado ondas de ansiedad “,”, “”. escribió en el memo. “Nací un año antes de que la regla del hogar se convirtiera en ley, y aunque nuestra autonomía ha sido desafiada antes, nuestro autogobierno limitado nunca ha enfrentado el tipo de prueba que enfrentamos en este momento”.

“Mis trabajos son muchos en este momento. Parte de mi trabajo es solo manejarnos a través de esta crisis y asegurarse de que nuestro gobierno continúe operando de una manera que haga que los residentes de DC se sientan orgullosos”, agregó. “El primer día de clases está a poco más de una semana de distancia, y nuestros hijos merecen un comienzo fuerte y alegre del año sin importar lo que esté sucediendo en nuestra ciudad”.

El presidente dijo que su objetivo es tomar medidas enérgicas contra el crimen violento en la ciudad, a pesar de que los datos muestran que la tasa de criminalidad disminuye, pero se ha visto a los residentes locales protestando los esfuerzos de la administración en los últimos días.

Bowser en su carta prometió defender la autonomía de Washington, incluido el departamento de policía local.

“Sabemos que nuestro acceso a la democracia es diferente al de cualquier otro lugar de Estados Unidos”, escribió. “Dicho esto, si bien nuestra regla de origen es limitada, todavía tenemos derechos como ciudadanos estadounidenses y todavía tenemos poderes de autogobierno local”.

Los comentarios se producen después de que la administración Trump hizo olas el jueves después de anunciar el jefe de la Administración de Control de Drogas (DEA), Terry Cole, se haría cargo del Departamento de Policía Metropolitana (MPD) como “Comisionado de Policía de Emergencia”.

Tras una demanda presentada por el Fiscal General de DC Brian Schwalb, alegando que el Departamento de Justicia (DOJ) sobrevivió su autoridad, la administración retrocedió el esfuerzo.

El alcalde celebró la decisión en su carta a los residentes y elogió a la jefa de MPD, Pamela Smith, por su resistencia.

“Me complace poder informar que, después de un día en la corte y de conformidad con la regla del hogar, Pamela Smith sigue siendo nuestra jefa de policía, al mando y control de los 3.100 hombres y mujeres en el Departamento de Policía Metropolitana. Estoy increíblemente orgullosa de cómo el jefe ha manejado esta experiencia”, escribió. “Nuestra ciudad también ha pasado más de dos décadas construyendo confianza entre MPD y la comunidad, y es importante para todos nosotros, y para la seguridad de nuestra ciudad, que mantenemos esa confianza”.

Bowser concluyó el memorando promocionando una lista de los logros de la ciudad y elogió a los residentes por mantener siempre juntos.

“Y lo que he visto durante la semana pasada es una ciudad que sabe cómo mantenerse unida”, continuó el alcalde. “Sé que si seguimos manteniéndonos juntos, llegaremos al otro lado de esto, haremos que las futuras generaciones de Washingtonianos se sientan orgullosos, y mostraremos a toda la nación cómo parece luchar por la democracia estadounidense, incluso cuando no tengamos acceso completo a ella”.

También recibió Flack días antes por salir de DC en medio de la agitación, un viaje que dijo fue para recoger a su hija del campamento de verano. Mientras estaban fuera de la ciudad, las fuerzas federales comenzaron a limpiar los campamentos locales de personas sin hogar.

Trump también anunció un plan para trabajar con los legisladores del Partido Republicano en el Congreso para aprobar una resolución conjunta para extender la adquisición federal de MPD más allá de los 30 días asignados en la Ley de la Regla del Interior. Los demócratas también han introducido un proyecto de ley por separado para renunciar a la autoridad de Trump sobre la policía local.





