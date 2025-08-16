El experto de Ucrania revela lo que le importa a Trump, y es así en marca

El experto de Ucrania revela lo que le importa a Trump, y...





El teniente coronel retirado Alexander Vindman dijo el viernes que preparar a Donald Trump para reuniones de alto riesgo es “notoriamente difícil”, y presentó el enfoque más efectivo para usar para convencer al presidente de los Estados Unidos de que adopte una postura dura contra Vladimir Putin durante sus conversaciones cara a cara.

En una entrevista con “CNN News Central”, Vindman, quien se desempeñó como director de asuntos europeos en el Consejo de Seguridad Nacional durante la Primera Presidencia de Trump y también testificó contra Trump en su juicio de juicio de juicio 2019se le preguntó qué consejo le daría al presidente por delante de su apresurada cumbre de Alaska.

“He intentado preparar al presidente Trump en numerosas ocasiones en preparación para las reuniones con Rusia, Ucrania, etc.”, dijo Vindman. “No es la tarea más fácil. No toma una buena preparación. No entiende la historia. No le importa entender la historia”.

Vindman recordó la postura de Trump hacia el dictador ruso durante su reunión en 2018, cuando Trump declaró infamemente que creía que Putin sobre las propias agencias de inteligencia de los Estados Unidos sobre los esfuerzos de Rusia para ayudarlo a ganar las elecciones de 2016.

“Cuando Putin comienza a escapar sobre las quejas contra los ex presidentes demócratas Barack Obama y Joe Biden:” Eso es salsa, es como la carne roja para Trump para hundir sus dientes “, dijo Vindman. “Eso es lo que sucedió en Helsinki”.

Vindman dijo que si bien “es notoriamente difícil” preparar a Trump para reuniones críticas como la de Putin, el presidente se preocupa por su imagen y podría adoptar una postura dura contra el presidente ruso si estuviera convencido de que esto lo haría parecer fuerte.

“Creo que lo mejor que puede hacer es señalar que podría estar avergonzado parecer un presidente débil, y que está siendo jugado y jugado. Y sobre esa base, podría tomar una línea más dura”, dijo Vindman sobre Trump. “Con esa línea más dura, descubrirá si Putin es sincero sobre la paz”.

En declaraciones a los periodistas a bordo de Air Force One en su viaje a Anchorage, Trump dijo que no dictaría swaps territoriales que Ucrania necesitaría hacer con Rusia, parecía abierto a que Estados Unidos brinde garantías de seguridad a Kiev junto con los países europeos, y advirtió a Putin que Estados Unidos no haría negocios con su país hasta que terminó la guerra.

En correo En X, anteriormente Twitter, Vindman dijo que esos comentarios de Trump “muestran un buen nivel de preparación para la reunión con Putin”.

“El tono sugiere que Trump esté dispuesto a aplicar presión sobre Putin para que coaccione un acuerdo de paz”, escribió.

“Por supuesto el [proof’s] en el pudín ”, agregó.





