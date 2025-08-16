La administración Trump revierte el curso y acepta dejar a cargo al jefe de policía de DC

WASHINGTON (AP) – La administración Trump revirtió el viernes el curso y acordó abandonar el Jefe de Policía de Washington, DC, controlado por el departamento, mientras que la Fiscal General Pam Bondi, en un nuevo memorando, ordenó a la policía del distrito que coopere con la aplicación federal de inmigración, independientemente de cualquier ley de la ciudad.

La orden de Bondi se produjo después de que los funcionarios de la capital de la nación demandaron el viernes para bloquear el presidente Donald Trump adquisición de la policía de Washington. La noche anterior, su administración había intensificado su intervención en la aplicación de la ley de la ciudad al nombrar a un funcionario federal como el nuevo jefe de emergencia del departamentoesencialmente colocando la fuerza policial bajo el control total del gobierno federal.

La nueva orden del Fiscal General representa un retiro parcial para la administración Trump ante el intenso escepticismo de un juez sobre la legalidad de la directiva anterior de Bondi. Pero Bondi también señaló que la administración continuaría presionando a los líderes de DC para ayudar a las autoridades federales a perseguir a los inmigrantes en el país ilegalmente, a pesar de las leyes de la ciudad en los libros que limitan la cooperación entre la policía y las autoridades de inmigración.

En una publicación de redes sociales el viernes por la noche, Bondi criticó al Fiscal General de DC Brian Schwalb, diciendo que “continúa oponiéndose a nuestros esfuerzos para mejorar la seguridad pública”. Pero ella agregó: “Seguimos comprometidos a trabajar estrechamente con el alcalde Bowser”.

La oficina del alcalde Muriel Bowser dijo el viernes por la noche que todavía estaba evaluando cómo puede cumplir con la nueva orden de Bondi sobre las operaciones de aplicación de la inmigración. El departamento de policía ya facilitó algunas restricciones para cooperar con funcionarios federales que facilitan la campaña de deportación masiva de Trump, pero reafirmó que seguiría las leyes de la ciudad santuario del distrito.

En una carta enviada el viernes por la noche a los ciudadanos de DC, Bowser escribió: “Ha sido una semana inquietante y sin precedentes en nuestra ciudad. En el transcurso de una semana, el aumento en la aplicación de la ley federal en DC ha creado oleadas de ansiedad”.

Agregó que “nuestro autogobierno limitado nunca ha enfrentado el tipo de prueba que enfrentamos en este momento”, pero agregó que si los washingtonianos se mantienen unidos, “mostraremos a toda la nación lo que parece luchar por la democracia estadounidense, incluso cuando no tenemos acceso completo a ella”.

La batalla legal fue la última evidencia de las tensiones crecientes en una ciudad en su mayoría democrática que ahora tiene su departamento de policía en gran medida bajo el control de la administración del presidente republicano. La adquisición de Trump es histórico, pero se había desarrollado con un lento aumento en los funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley y las tropas de la Guardia Nacional para comenzar la semana.

Sin embargo, a medida que se acercaba el fin de semana, las señales de toda la ciudad, desde las calles hasta el sistema legal, sugirieron una crisis más profunda sobre quién controla las políticas de inmigración y vigilancia de la ciudad, el derecho del distrito a gobernarse y la vida cotidiana para los millones de personas que viven y trabajan en el área metropolitana.

Un impulso para el compromiso

Las dos partes fallecieron en la corte durante horas el viernes ante la jueza de distrito de los Estados Unidos, Ana Reyes, que supervisa la demanda del distrito. Indicó que la ley probablemente no otorga al poder de la administración Trump para hacerse cargo de la policía de la ciudad, pero probablemente le da al presidente más poder de lo que la ciudad podría gustar.

“La forma en que leo el estatuto, el presidente puede preguntar, el alcalde debe proporcionar, pero el presidente no puede controlar”, dijo Reyes, quien fue nominado al banco por el presidente demócrata Joe Biden. El juez empujó a las dos partes para hacer un compromiso.

Un abogado de la administración Trump, Yaakov Roth, dijo que el movimiento para el Departamento de Policía Metropolitana Jefe Pamela Smith Llegó después de una orden de inmigración que aún contuvo alguna ayuda a las autoridades federales. Argumentó que el presidente tiene una amplia autoridad para determinar qué tipo de ayuda debe proporcionar la policía en Washington.

La adquisición policial es el último movimiento de Trump para probar los límites de sus autoridades legales para llevar a cabo su agenda, dependiendo de los estatutos oscuros y un supuesto estado de emergencia para reforzar su mensaje difícil de crímenes y sus planes para acelerar la deportación masiva de personas en los Estados Unidos ilegalmente.

También marca uno de los más barridos Afirmaciones de la autoridad federal sobre un gobierno local en los tiempos modernos. Si bien Washington ha lidiado con picos en violencia y personas sin hogar visibles, la tasa de homicidios de la ciudad se ubica por debajo de las de varias otras ciudades importantes de los Estados Unidos, y la capital no está en medio de el colapso de seguridad pública La administración Trump ha retratado.

El presidente tiene más poder sobre la capital de la nación que otras ciudades, pero DC ha elegido su propio alcalde y ayuntamiento desde que se firmó la Ley de Regla del Interior en 1973.

Trump es el primer presidente en ejercer control sobre la fuerza policial de la ciudad desde que fue aprobada. La ley limita ese control a 30 días sin la aprobación del Congreso, aunque Trump sugirió que busque extenderla.

El jefe había acordado compartir información de inmigración

Directiva del jueves por la noche de Bondi para colocar el jefe de la Administración de Control de Drogas, Terry Cole, A cargo del departamento de policía se produjo incluso después de que Smith les dijo a los oficiales de MPD horas antes que compartieran información con agencias de inmigración con respecto a personas que no están bajo custodia, como alguien involucrado en una parada de tráfico o punto de control. El Departamento de Justicia dijo que Bondi no estuvo de acuerdo con las instrucciones del jefe de policía porque permitieron una práctica continua de “Políticas de santuario” que generalmente limitan la cooperación por parte de la aplicación de la ley local con oficiales federales de inmigración.

Mientras tanto, los defensores en Washington estaban tratando de aconsejar a los inmigrantes sobre cómo responder. Anusce Sanai, director legal asociado de la organización sin fines de lucro de inmigrantes con sede en Washington, Ayuda, dijo que todavía están analizando los aspectos legales de las políticas.

“Incluso con la administración más antiinmigrante, siempre les decíamos a nuestros clientes que deben llamar a la policía, que deben llamar a la policía”, dijo Sanai. “Pero ahora nos encontramos que tenemos que tener mucho cuidado con lo que asesoramos”.

Amy Fischer, una organizadora con ayuda mutua de solidaridad migrante, dijo que antes de la adquisición federal, la mayor parte de lo que habían visto en la capital de la nación era la inmigración y la aplicación de la aduana dirigida a personas específicas. Pero desde el viernes pasado, han visto un “cambio realmente significativo”, dijo, con ICE y oficiales federales haciendo patrullas itinerantes de la ciudad.

Ella dijo que una línea directa creada por los defensores de la inmigración para informar la actividad de ICE “está recibiendo llamadas casi fuera del gancho”.

ICE dijo en una publicación en X que sus equipos habían arrestado a “varias” personas en Washington el viernes. Un video publicado en X mostró dos personal uniformado poniendo esposas a alguien mientras estaba parado afuera de una camioneta de transporte blanco.

Un miembro de la Guardia Nacional de EE. UU. Pasa por los vehículos militares en el National Mall en Washington, DC, el 14 de agosto de 2025. (Foto de Alex Weblewski/AFP a través de Getty Images) Alex Wroblewski a través de Getty Images

El jefe del Departamento de Policía Metropolitana, Pamela Smith, escucha mientras el alcalde de Washington, Muriel Bowser, habla durante una conferencia de prensa sobre el plan del presidente Donald Trump para colocar a la policía de Washington bajo control federal y desplegar tropas de la Guardia Nacional a Washington, el 11 de agosto de 2025, en Washington. (AP Photo/Julia DeMaree Nikhinson, archivo)

Los residentes están viendo una muestra significativa de fuerza

Una población ya tensa de los días de aumento ha comenzado a ver espectáculos de fuerza más significativos en toda la ciudad. Las tropas de la Guardia Nacional vigilaban algunos de los puntos de referencia más renombrados del mundo, y Humvees tomó su posición frente a la concurrida estación de tren principal. Los voluntarios ayudaron a las personas sin hogar a abandonar los campamentos de larga data, a donde a menudo no estaba claro.

Veinte equipos federales de aplicación de la ley habían avanzado en toda la ciudad el jueves por la noche con más de 1,750 personas que se unieron a la operación, dijo un funcionario de la Casa Blanca, que habló sobre el condición del anonimato para discutir la operación. Hicieron 33 arrestos, incluidos 15 migrantes que no tenían estatus legal permanente, dijo el funcionario. Otros fueron arrestados por órdenes de asesinato, violación y conducción bajo la influencia.

Mientras el distrito impugnaba a la administración Trump en la corte el viernes, más de 100 manifestantes se reunieron a menos de una cuadra frente a la sede de la policía, cantando “¡Proteja la regla del hogar!” y letreros de onda diciendo “¡Resistir!”

