Mary Trump Rips Presidents Problemas legales en medio de la policía de DC TakeOver

Presidente Donald TrumpS sobrina separada, Mary Trump, Interpretado en la historia legal de su tío el viernes y observó la ironía detrás de su esfuerzo por revisar la vigilancia en la capital de la nación.
“La forma más sencilla de verlo es que esta es una usurpación descarada del poder de una manera muy específica”, dijo Mary Trump al presentador de SiriusXM, Dean Obeidallah, en su programa el viernes. “Lo que se está haciendo es que la voluntad de los residentes de DC está siendo revocado”.
La administración Trump declaró una “emergencia del crimen” el lunes, invocar la Ley de Regla de DC Home de 1973 para tomar el control La fuerza policial de la ciudad y activa 800 tropas de la Guardia Nacional. Sin embargo, la administración revertió el viernes después de una demanda y Oficiales locales dirigidos Cooperar con la aplicación federal de inmigración.
El presidente también ha amenazado con desplegar tropas y promulgar una adquisición policial en ciudades administradas por los demócratas como la ciudad de Nueva York, Baltimore, Chicago y Oakland.
El sábado, el gobernador de West Virginia, Patrick Morrisey (R),, anunciado Estaba enviando 300 a 400 miembros de la Guardia Nacional adicional a DC
Mary Trump dijo que está “profundamente alarmada” por el “último agarre de poder” de su tío.
“¿Cómo es que los demócratas son suaves con el crimen cuando son los republicanos quienes son liderados por uno de los delincuentes más prolíficos de la historia estadounidense, y alguien que se ha encontrado como un violador adjudicado, fue condenado por 34 delitos graves”, argumentó Mary Trump.
Luego llamó al Partido Republicano “fascista” antes de golpear a su tío por tener la “audacia de afirmar que los verdaderos criminales son las personas negras y marrones en grandes ciudades liberales. ”
Luego acusó a la administración de “cometer crímenes al servicio de ejercer el control en nombre de la reducción de la delincuencia”.
“Es una estafa. Es otra en una larga línea de estafas que tienen en marcha”, dijo Mary Trump.
Concluyó el segmento sugiriendo que la salud de Trump se esté deteriorando.
“Tiene 79 años. Es una persona profundamente insalubre”, dijo Mary Trump. “Está bajo enormes cantidades de estrés, y tiene trastornos psiquiátricos graves, graves y no tratados, además, Dios sabe qué más está sucediendo con su salud”.